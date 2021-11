Großbritannien: Hohe Corona-Inzidenz - aber keine Maßnahmen

Großbritannien war mit das erste Land, das schwer gebeutelt wurde durch die Ausbreitung des Coronavirus. Deshalb musste die Regierung früh reagieren und schnell Tatsachen schaffen. Aber mit der kalten Jahreszeit steigen nun auch wieder die Fallzahlen im Vereinigten Königreich. Doch noch sieht die Regierung keinen Handlungsbedarf, die Einschränkungen auszuweiten.

Freedom Day löst gemischte Reaktionen aus

Die Entscheidung der britischen Regierung, am 19. Juli alle Corona-Restriktionen zu verabschieden, löste in der Bevölkerungen gemischte Reaktionen aus. Viele bejubelten den "Freedom Day" am 19. Juli und freuten sich, dass die Maskenpflicht und Abstandsgebote aufgehoben wurden. Doch viele andere äußerten Bedenken und fanden den Schritt verfrüht. Denn die Prognosen für die Auswirkungen auf die Infektionszahlen in Großbritannien waren düster. Aber es gab auch Menschen, die der Meinung waren, dass die Pandemie im September vorbei sein könnte.

Fast 15 Millionen sind bereits "geboostert"

Nachdem Großbritannien sehr früh mit den Impfungen begonnen hat, sind sie mittlerweile auch Vorreiter bei den Booster-Impfungen. Mittlerweile sind 15 Millionen der Über-12-Jährigen zum dritten Mal geimpft, also geboostert. Laut Regierung ist deren Booster-Programm das erfolgreichste in ganz Europa.

Trotz steigender Infektionen - keine strengeren Maßnahmen geplant

Seit Anfang des Monats Oktober steigen die Zahlen der Infektionen stetig an. Täglich werden rund 600 bis 1.000 Menschen in Krankenhäuser gebracht und medizinisch betreut. Die von den Behörden verzeichneten täglichen Infektionen lagen bei knapp 48.000. Damit gehört Großbritannien im Verhältnis zur Größe der Bevölkerung zu den Ländern mit den meisten Covid-Fällen weltweit. Doch all diese Fakten werden zur Kenntnis genommen. Die täglichen Sterbefälle liegen zwischen 100 bis 200.