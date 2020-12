Großbritannien: Erste Erkenntnisse aus der Impfaktion

Die erste Britin, die sich am 8. Dezember regulär mit dem Pfizer/BioNTech-Impfstoff impfen lassen durfte, war die inzwischen 91-jährige Margret Keenan. Das sei für eine gute Sache, sie freue sich, dass sie jetzt geimpft sei, sagte die Rentnerin danach und forderte alle anderen auf, sich auch impfen zu lassen.

Bisher nur über 80-Jährige zur Impfung zugelassen

Im Moment können sich jedoch nur über 80-Jährige impfen lassen, sowie Pflegekräfte und gefährdetes medizinisches Personal. Wegen der komplizierten Lagerung des Pfizer/BioNTech-Impfstoffs wurden die Impfungen zum Start des Programms nur in Krankenhäusern vorgenommen, inzwischen werden sie auch in eigens eingerichteten Impfzentren und von Hausärzten angeboten.

Erstmal nur eine Impfung von zweien?

Eigentlich besteht die Impfung aus zwei Injektionen im Abstand von 21 Tagen. Dieses Vorgehen wird aktuell aber in Frage gestellt. Prof. David Salisbury, der früher Chef des Bereichs Immunisierung im Gesundheitsministerium war, plädiert dafür, die zweite Dosis aufzuschieben. Sie bringe verhältnismäßig wenig und nutze mehr, wenn man die Dosis einem noch nicht Geimpften zukommen lasse. Schließlich stiegen die Infektionszahlen rasch an und man müsse so viele Leben retten wie möglich, so der Mediziner.

Noch verhältnismäßig wenig Geimpfte

Auch Ex-Premierminister Tony Blair ist dafür, zunächst einmal nur eine Dosis zu verabreichen. Die Zahl der Geimpften hat im Laufe des Monats rasant zugenommen, allerdings bewegen sich die Zahlen auf niedrigem Niveau. So waren es nach Regierungsangaben in der ersten Woche 137.000, an Heiligabend, also zwei Wochen und zwei Tage nach Impfstart, fast 800.000.

Sollte man andere Gruppen zuerst impfen?

Tony Blair fordert einen Ausbau der Infrastruktur, so dass etwa auch in Apotheken geimpft werden könnte, und er fordert mehr Flexibilität bei der Reihenfolge, wer wann drankommt. Man solle nicht nur nach dem Alter impfen, sondern den Hausärzten viel mehr Freiheit lassen. Es gebe gute Argumente dafür, auch die Menschen zu impfen, die das Virus weiterverbreiten, und nicht nur die Risikogruppen.

Offenbar weisen besonders Schüler in weiterführenden Schulen hohe Infektionsraten auf. Deshalb sollen Lehrer der Sunday Times zufolge auf der Warteliste für eine Impfung demnächst vorrücken dürfen.

Diese Woche Zulassung von weiterem Impfstoff?

Darüber hinaus berichtet die Sunday Times, dass der Impfstoff von der Universität Oxford und dem Pharmakonzern AstraZeneca voraussichtlich noch in dieser Woche zugelassen wird. Damit könnte in Kürze deutlich mehr Impfstoff zur Verfügung stehen als bisher. Vom Oxford/AstraZeneca-Impfstoff, der in Großbritannien produziert wird und nicht importiert werden müsste, hat die britische Regierung 100 Millionen Dosen bestellt.