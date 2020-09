Großbrand in Moria entfacht Flüchtlingsdebatte in der Union

CSU: Söder und Müller contra Seehofer

Während CSU-Innenminister Horst Seehofer, der im Juli die Aufnahme von Flüchtlingen durch einzelne Bundesländer gestoppt hatte, gestern ausrichten ließ, an dieser Haltung habe sich nichts geändert, forderte Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (ebenfalls CSU) am Abend in der ARD, Deutschland solle auf Angebote der Bundesländer und Kommunen jetzt eingehen. Konkret forderte Müller die Aufnahme von 2.000 Flüchtlingen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) deutete inzwischen auf Twitter an, der Freistaat würde sich an humanitären Maßnahmen beteiligen - sofern die Bundesregierung dies so entscheide.