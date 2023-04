Darum ist der Großbrand in Hamburg noch nicht gelöscht

Der Großbrand war am frühen Sonntag im Lagerhallenkomplex eines Autohändlers im Stadtteil Rothenburgsort ausgebrochen. Angaben der Polizei zufolge hatte sich das Feuer an Fahrzeugen, Waschmaschinen und anderem Lagergut im Freien entzündet. Danach platzten auf dem Gelände mehrere sogenannte IBC-Container, in denen brennbare Flüssigkeiten lagerten und mehrere Lagerhallen gerieten in Brand.

Ein "außergewöhnlicher, schwieriger Einsatz"

Während der ganzen Nacht waren Kräfte der Feuerwehr im Schichtdienst im Einsatz, um den Brand weiter zu bekämpfen. Mit Baggern versuchten Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW), Schuttteile der eingestürzten Gebäude abzutragen, um an die Glutnester zu gelangen, meldete das "Hamburger Abendblatt".

Die Polizei geht davon aus, dass der Einsatz noch den ganzen Tag andauern wird. "Das ist ein wirklich außergewöhnlicher, schwieriger Einsatz", hatte ein Feuerwehrsprecher bereits am Sonntag erklärt und betont, dass die Löscharbeiten lange dauern dürften. Erst nach deren Beendigung könnten dann die Ermittlungen zur Brandursache beginnen.

Hamburg: Keine erhöhte Schadstoffbelastung in der Luft

Verletzte gab es bei dem Großbrand nicht. Eine riesige Rauchwolke zog aber in Richtung Innenstadt, die dort den Himmel nach Angaben der Feuerwehr "komplett verdunkelte". Für die Hamburger Bevölkerung wurde am Sonntagmorgen eine Warnmeldung wegen gefährlicher Rauchgase ausgesprochen wurde. Die Feuerwehr forderte Anwohner auf , wegen Rauchgasen und "chemischen Bestandteilen" in der Atemluft Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen und Lüftungen auszuschalten.

Gegen 13 Uhr gab die Polizei dann vorsichtig Entwarnung. Die offizielle Warnung bleibe zwar bestehen, aber "derzeit werden keine erhöhten Messwerte festgestellt", teilte das Lagezentrum mit. Die offizielle Warnung konnte von der höchsten Stufe 3 (extreme Gefahr) auf die niedrigste Stufe 1 (Gefahreninformation) herabgesetzt werden.

Bahnverkehr läuft wieder normal

Das Feuer hatte am Sonntag auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Der Zugverkehr zwischen Hamburg und Büchen (Schleswig-Holstein) wegen des Feuers in unmittelbarer Gleisnähe über mehrere Stunden eingestellt. Alle IC-, EC- und ICE-Züge zwischen Hamburg und Berlin mussten umgeleitet werden und verspäteten sich. IC- und ICE-Züge zwischen Hamburg und Rostock fielen ganz aus. Inzwischen meldet die Deutsche Bahn keine Einschränkungen mehr.

Mit Informationen von dpa.