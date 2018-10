GroKo: Nahles verschärft deutlich den Ton

Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat nach der hessischen Landtagswahl die große Koalition in Berlin scharf kritisiert. "Zu den Verlusten der SPD hat die Bundespolitik erheblich beigetragen." Nahles attackierte die CDU: "Der Zustand der Regierung ist nicht akzeptabel", so Nahles - und sie stellte der GroKo ein Ultimatum: "Wir bestehen darauf, dass sich diese Koalition einen verbindlichen Fahrplan gibt" - für die kommenden Monate. Falls dessen Umsetzung bis zur "Halbzeitbilanz" der Bundesregierung nicht gelinge, müsse die SPD überlegen, ob sie in der Koalition noch "richtig aufgehoben" sei. Die SPD-Chefin: "Wir erwarten deshalb auch von der Union, dass sie Konsequenzen zieht und ihre inhaltlichen und personellen Konflikte schnell löst." Aber auch in Richtung eigene Partei äußerte sich Nahles kritisch: "Es muss sich in der SPD etwas ändern." Die Partei müsse klar machen, wofür sie stehe. Am Montag will Nahles dem Parteivorstand entsprechende Vorschläge unterbreiten.

Herbe Verluste für CDU und SPD

Volker Bouffier hatte vor der Wahl ein "30 plus X" als Ziel ausgegeben. Mit rund 28 Prozent nach der ersten Prognose sprach der amtierende Ministerpräsident der CDU von schmerzlichen Verlusten. Die er sich im nächsten Satz schon wieder schön redete. Man habe noch "vor wenigen Wochen" nur 26 Prozent in den Umfragen erhalten, da sei das Ergebnis heute doch vielversprechend, vor allem, weil man weiter stärkste Kraft im Land sei und eine Regierungsbildung ohne die CDU nicht möglich sei. Beobachter sehen eine verbale Schadensbegrenzung bei einem der wichtigsten Vertrauten von Kanzlerin Angela Merkel.

CDU - Stimmen verlieren und trotzdem gewinnen

So spielten die Kanzlerin, Berlin und die Große Koalition auch in den ersten Reaktionen eine wichtige Rolle. Der CDU- Fraktionsvorsitzende Michael Boddenberg erklärte in der ARD: "Der Streit im Bund hat vieles überlagert."

Zumindest bei der Suche nach den Schuldigen sind sich CDU und SPD einig: "Die große Koalition hat sich mit sich selbst beschäftigt, statt Probleme zu lösen", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion im hessischen Landtag, Günter Rudolph, im hr-Fernsehen.

Einigkeit in der Schuldzuweisung

Thorsten Schäfer-Gümbel sucht im Ergebnis gar nicht erst nach Gründen zum Aufatmen. Man habe "das Rennen um Platz eins verloren", so der Spitzenkandidat der SPD in Hessen. Was dann folgt, gleicht einer Selbstkasteiung: Schlechtestes Ergebnis seit 1946, Bedeutungen der Wahl noch nicht absehrbar und so weiter. Nach den ersten Hochrechnungen könnte es zwar für eine Regierungsbeteiligung als Junior-Partner mit der CDU reichen. Trotz allem werden es wohl die Grünen sein, die den entscheidenden "Einfluss auf die Regierungsbildung haben, nicht wir", so Schäfer-Gümbel.