Die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis hat in der radioWelt auf Bayern 2 ihre kritische Haltung zur Großen Koalition bekräftigt. Eine Große Koalition müsse in einer Demokratie immer nur auf Zeit angelegt sein: Sie sei im Prinzip ein Notnagel. "Und von daher sehe ich das weiterhin sehr kritisch."

SPD "muss liefern"

Im Moment profiliere sich die Union eher nach rechts und die SPD deutlich nach links. "Und das bedeutet in einer Großen Koalition, dass man sich noch stärker in Kompromissen ergehen muss, wenn man sich einig werden will", beklagte Mattheis.

Wenn die SPD sich wieder mehr Glaubwürdigkeit erarbeiten wolle, müsse sie bei linken Projekten - wie zum Beispiel der Grundrente - auch irgendwann liefern. "Und so, wie die Debatte im Moment läuft, ist das mit dem Liefern relativ schwierig."

Abgeordnete sieht für SPD Chancen in der Opposition

Mattheis betonte daher: "Ich glaube, dass wir uns als SPD mit Ausstiegsszenarien befassen müssen." In der Opposition hätte die SPD ihrer Einschätzung nach eine Chance, sich im Erneuerungsprozess selbst konsequent zu entwickeln. Auf Dauer dürfe die SPD beim eigenen Profil keine Abstriche machen, betonte die Bundestagsabgeordnete.