GroKo-Bilanz: Nur Durchschnitt bei Digitalisierung

Mobilfunk

Deutschland im Jahr 2019. Im Auto oder im Zug kann die Handynutzung schnell zum Glücksspiel werden. Gespräche brechen ab, Surfen macht wenig Spaß. Dabei will die GroKo doch "verlässliche und lückenlose Mobilfunkversorgung insbesondere im ländlichen Raum".

Der Infrastrukturminister präsentiert sich gerne als Macher. Kürzlich stellte er einen neuen 5-Punkte-Plan vor. Andreas Scheuer will unter anderem die Genehmigungsverfahren für Sendemasten beschleunigen, aber auch die Bußgelder erhöhen, falls sich Mobilfunkanbieter nicht an Versorgungsauflagen halten.

Bund und Unternehmen haben vor kurzem auch einen Vertrag für zusätzlichen Ausbau geschlossen. Der CSU-Politiker spricht von einem "klaren Signal, dass der Mobilfunkausbau in bislang unterversorgten Regionen mit voller Kraft vorangetrieben wird".

Die Unternehmen verpflichten sich, bis Ende 2021 99 Prozent der Haushalte mit 4G/LTE zu versorgen. 99 Prozent der Haushalte, nicht der Fläche. Dünn besiedelte Gebiete bleiben ein Problem. Zusätzliche Hindernisse für den Ausbau sind Bürgerproteste gegen Mobilfunkmasten und fehlende Kapazitäten bei Tiefbau-Firmen.

Für den nächsten Schritt, das zukünftige 5G-Netz, sind die Lizenzen bereits versteigert. Für den Aufbau fordert der Bundesverband der Deutschen Industrie Tempo sowie "einfache und schnellere Genehmigungsverfahren".

Digitale Verwaltung

Länder wie Estland machen es vor: der Weg ins Amt bleibt Bürgerinnen und Bürger dort fast immer erspart. Behördenleistungen lassen sich bequem online von zu Hause beantragen. Das will die GroKo auch für Deutschland. Bis 2022 sollen alle 575 Verwaltungsleistungen von Bund und Ländern über ein digitales Portal angeboten werden. Bei den 115 Leistungen des Bundes will man noch schneller vorankommen.

Es gibt Pilotprojekte. In einzelnen Bundesländern ist es mittlerweile möglich, das Elterngeld online zu beantragen. Dennoch bleiben Zweifel, ob das Gesamtprojekt schnell genug vorankommt. Der Normenkontrollrat, ein beratendes Gremium der Bundesregierung, kommt in seinem jüngsten Monitoring-Bericht zwar zum Schluss: "Es bewegt sich was in Sachen Digitaler Verwaltung." Aber ist die Umsetzung in den kommenden drei Jahren zu schaffen? "Wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem wir sagen können: Das klappt", sagte der Chef des Gremiums dem "Handelsblatt".

Digitalpakt Schule

Fünf Milliarden Euro stellt der Bund Schulen zur Verfügung, damit diese ihre Klassenzimmer mit Tablets, digitalen Tafeln und WLAN ausrüsten können. Für die dafür notwendige Grundgesetz-Änderung hat die GroKo eine Mehrheit gewinnen können. Auch eine Verwaltungsvereinbarung mit den Ländern ist unterschrieben. Doch längst nicht alle Bundesländer haben entsprechende Förder-Richtlinien fertig. Auf Fördergeld werden viele Schule folglich noch eine Weile warten müssen.

Fazit

Unter dem Strich deutet sich jetzt schon an, dass viele Zwischenergebnisse im "Dashboard", der Fortschrittsübersicht, nicht allzu schmeichelhaft ausfallen werden. Die Bundesregierung will dennoch Transparenz schaffen. Dass sich so der öffentliche Druck auf Nachzügler unter den Ressorts erhöht, könnte ein gewollter Nebeneffekt sein.