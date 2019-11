Größtes Brückenbauprojekt Europas fertiggestellt

In Deutschland ist die Hochmoselbrücke die zweithöchste Brücke nach der Kochertalbrücke (185 Meter) in Baden-Württemberg, aber sie war bis zum Samstag das größte Brückenbauprojekt in Europa. Am Samstag wurde sie eingeweiht. Suppe und Wein gab es nach achtjähriger Bauzeit zur Einweihungsfeier. Zwischen 8.000 und 10.000 Besucher waren gekommen, um das neue Bauwerk zu begehen.

Ein Mega-Brücken-Bauwerk

Die Hochmoselbrücke verbindet den Hunsrück mit der Eifel. Die Brücke ist Teil einer insgesamt 25 Kilometer langen neuen Strecke (B50) und schafft eine direkte Straßenverbindung zwischen den Benelux-Staaten und dem Rhein-Main-Gebiet. Die Kosten für die Brücke alleine belaufen sich auf 175 Millionen Euro. Das gesamte Projekt soll 483 Millionen Euro verschlungen haben. Pläne für den Bau einer solchen Brücke gab es schon in den 1960er Jahren, erst 2010 kam es zur Ausschreibung. Ein Jahr später begannen die Bauarbeiten. Insgesamt 13 "Verschübe" waren nötig, um die Brücke Stück für Stück über die Mosel wachsen zu lassen. Zehn Stahlträger wurden dafür gebaut.

Die Brücke ist nicht unumstritten

Kritker bemängeln vor allem die Einschnitte ins Landschaftsbild, schließlich durchschneidet das Megabauwerk die Weinorte Ürzig und Rachtig. Klagen des Bundes für Umwelt und Naturschutz, der die Verträglichkeit der Planungen mit den Belangen des Umweltschutzes bezweifelte, hat das Bundesverwaltungsgericht im Jahr 2008 abgewiesen. Die Richter bestätigten: Wegen der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen ist der Hochmoselübergang mit dem deutschen und europäischen Naturschutzrecht vereinbar. Die Bundesrepublik Deutschland investiert rund 35 Millionen Euro in Ausgleichsmaßnahmen.

Die offizielle Verkehrsfreigabe des Hochmoselübergangs ist am Donnerstag. Bis zu 25.000 Fahrzeuge sollen dann täglich die Brücke passieren.