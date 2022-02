Größter deutscher Gasspeicher in russischer Hand

Die umstrittene Ostsee Pipeline Nord Stream 2 ist über die NEL (Nordeuropäische Erdgasleitung) an den Speicher Rehden im Landkreis Hildesheim angebunden. Rehden bildet den wahrscheinlich wichtigsten Knotenpunkt. Denn er kann auch über die MIDAL (Mitte-Deutschland-Anbindungs-Leitung) und die RHG (Rheden-Hamburg-Gasleitung) befüllt werden.

Der größte Speicher ist in Niedersachsen

Rehden hat die Kapazität, rund ein Fünftel des gesamten Gases für Deutschland aufzunehmen. Er ist mit einem Volumen von 3,9 Milliarden Kubikmetern sogar einer der größten Erdgasspeicher Westeuropas. In Niedersachsen, wo der ehemalige SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder bis 1998 Ministerpräsident war, und heute als einer der maßgeblichen Lobbyisten für russisches Gas fungiert, befindet sich auch der Speicher Jemgum. Dieser Speicher wurde 2013 in Kooperation mit WINGAS und VNG in Betrieb genommen. WINGAS wiederum ist eine 100-prozentige Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom.

Töchter von Gazprom kontrollieren deutsche Speicher

Die VNG GmbH ist ein ostdeutsches Unternehmen mit Sitz in Leipzig. Das Volumen von Jemgum an der Grenze zu den Niederlanden beträgt im Vergleich zu Rehden nur 900 Millionen Kubikmeter. Astora, die andere Gazprom-Tochter vermarktet nach Angaben auf ihrer Webseite den Löwenanteil, nämlich fünf Sechstel der Speicherkapazität vom Jemgum. Insgesamt gibt es laut Branchenverband INES 47 Untertagespeicher in Deutschland, die derzeit maximal 255 Terawattstunden Gas speichern können.

Steckt russische Verknappung hinter den leeren Speichern?

Seit dem 4. Oktober – also vor Winterbeginn – wurde Rehden, der Gigant unter den deutschen Gasspeichern, laut der "Zeitung für kommunale Wirtschaft" nicht mehr befüllt. Dem "Handelsblatt" zufolge ist Rehden mittlerweile nur noch zu 3,6 Prozent befüllt. Das scheint angesichts der politischen Großwetterlage auch die Politik zu beunruhigen. Die Bundesrepublik hat Öl für drei Monate eingekauft und eingelagert – als strategische Reserve für Ernstfälle.

Das ist eine politische Entscheidung, die für Gas aber nicht getroffen wurde. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hat deshalb eine solche nationale Reserve angemahnt. Dem "Spiegel" sagte Habeck: "Deshalb müssen wir die Möglichkeiten verbessern, für den nächsten Winter vorzusorgen. Darin sehe ich eine politische Aufgabe."

Der Verdacht mehrt sich, dass Gazprom mit seinen Tochterfirmen die Vorräte bewusst niedrig hält, um die Angst vor kalten Heizungen zu schüren und zu demonstrieren, wie groß seine energiepolitische Macht in Deutschland nach dem Atomausstieg geworden ist. Fabian Huneke vom Beratungsunternehmen Energy Brainpool erklärte dazu gegenüber "Zeit online": "Wenn Gazprom sich marktrational verhalten würde, würden sie die Gaslieferungen nach Europa auch durch die Pipelines, die durch Belarus und Ukraine führen, verstärken."

Deutscher Gasspeicher ist nach russischer Zarin benannt

Die mächtigste russische Zarin, Katharina die Große, stammte aus dem deutschen Adelsgeschlecht derer von Anhalt-Zerbst. Die Gemeinde Anhalt-Zerbst im heutigen Sachsen-Anhalt liegt wiederum ganz nahe der Kleinstadt Bernburg, wo derzeit ein weiterer Gasspeicher stufenweise bis 2025 ausgebaut wird. Entwickelt und koordiniert von Gazprom Germania. Der symbolträchtige Name des Projekts: Erdgasspeicher Katharina. Der Untergrundspeicher soll 600 Millionen Kubikmeter Gas fassen können.

Produktion, Transport und Speicher: alles in russischer Hand

Bislang gibt es keine Betriebserlaubnis für die Ostseepipeline Nord Stream 2. Neben dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine auch deshalb, weil nach europäischem Energierecht Gasproduktion und Gastransport nicht in einer Hand liegen dürfen. Darauf verweisen sowohl Grüne als auch FDP immer wieder. Tatsächlich aber besteht eine dreifache Verquickung von Interessen und Abhängigkeiten: Nicht nur die Pipeline und das Gas, auch die größten Speicher unter dem deutschen Boden gehören letztlich russischen Staatsfirmen.