Grippeschutz - Warum er in diesem Jahr besonders wichtig ist

Die Leiterin der Virologie an der TU und am Helmholtz-Zentrum München, Ulrike Protzer, rechnet in diesem Winter mit einer verstärkten Grippewelle. In den vergangenen beiden Wintern ist die Grippesaison alles andere als normal verlaufen: Es kam nicht wirklich zu Wellen wie das vor der Pandemie der Fall war. Doch in diesem Jahr warnen Gesundheitsexperten vor einer starken Grippewelle. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek befürchtet, dass die Grippesaison dieses Jahr früher als üblich beginnen und stärker ausfallen könnte. Wir haben die wichtigsten Fragen rund um die Grippeimpfung für Sie zusammengestellt:

• Wer soll sich impfen lassen?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Grippeimpfung für Menschen mit erhöhtem Gesundheitsrisiko, darunter Menschen ab 60 Jahren, Schwangere und chronisch Kranke aller Altersgruppen. Die Impfempfehlung gilt auch für medizinisches und pflegerisches Personal, das ein berufliches Ansteckungsrisiko hat.

• Wann ist der beste Zeitpunkt für die Grippeimpfung?

Nach Informationen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hat bisher die jährliche Influenzawelle in Deutschland meist nach der Jahreswende ihren Höhepunkt erreicht. Dabei stiegen die Fallzahlen ab Ende September an. Das RKI empfiehlt deshalb, sich ab Oktober bis Mitte Dezember impfen zu lassen. Denn nach der Impfung dauert es noch 10 bis 14 Tage, bis der Impfschutz vollständig aufgebaut ist. Selbst wenn die Impfung in diesen Monaten versäumt werden sollte, rät das RKI, die Impfung auch zu Beginn oder im Verlauf der Grippewelle nachzuholen. Schließlich könne man nie genau vorhersagen, wie lange eine Influenzawelle andauert, so das RKI.

• Was muss man nach der Grippeimpfung beachten?

Nach Information des Deutschen Grünen Kreuzes e.V. (DGK) können nach einer Grippeimpfung normale Impfreaktionen auftreten, wie zum Beispiel eine 1 bis 3 Tage (selten länger) anhaltende Rötung, Schwellung und Schmerzhaftigkeit an der Impfstelle selbst und möglicherweise ebenfalls meist 1 bis 3 Tage anhaltende Allgemeinerscheinungen wie leichtes Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Mattigkeit und Unwohlsein. Auch eine Lymphknotenschwellung wird gelegentlich beobachtet. Nach einer Grippeschutzimpfung sollte man bei anstrengenden körperlichen Tätigkeiten einige Tage etwas kürzertreten bzw. so lange, wie man sich noch beeinträchtigt fühlt.

• Ist eine Grippeimpfung sinnvoll?

Die Impfung reduziere das Risiko von schweren Verläufen, Komplikationen und Hospitalisierungen, so Sabine Wicker, Leiterin des Betriebsärztlichen Dienstes am Universitätsklinikum Frankfurt und zugleich Mitglied der Ständigen Impfkommission (Stiko) und der Stiko-Arbeitsgruppe Influenza. Gerade in der Pandemie gelte es, zusätzliche Belastungen des Gesundheitssystems zu vermeiden. Wicker befürchtet eine Doppel-Welle kommt, die nach dem Wegfall zahlreicher Corona-Maßnahmen durchaus möglich wäre.

• Wie lange soll der Abstand zwischen Grippeschutzimpfung und Corona-Impfung sein?

Laut Empfehlung der STIKO muss zwischen COVID-19-Impfungen und der Verabreichung anderer sogenannter Totimpfstoffe kein Impfabstand von 14 Tagen mehr eingehalten werden. Die Impfungen können simultan, d.h. gleichzeitig, verabreicht werden. Die Injektion soll jeweils an unterschiedlichen Gliedmaßen erfolgen.

• Wie lange ist die Grippeimpfung wirksam?

Die Impfung schützt normalerweise für 6-12 Monate und deckt damit eine Grippesaison ab. Eine Auffrischung während dieser Zeit ist daher nicht nötig.