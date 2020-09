vor 25 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Flüchtlingslager Moria beinah vollständig abgebrannt

In Moria sind in der Nacht mehrere Feuer ausgebrochen. Unklar ist, ob es Verletzte gibt und was den Brand verursacht hat. Weil die meisten Bewohner des Lagers ihr Obdach verloren haben, werden sie derzeit auf der Autobahn festgehalten.