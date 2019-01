Griechenlands Wege aus der Euro-Krise

Am 4. Juli 2004 ist die Sensation perfekt. Griechenland ist Fußball-Europameister. Otto Rehhagels Auswahl besiegt völlig überraschend den Gastgeber Portugal. In Athen feiern die Griechen ihre Mannschaft. Tanz. Freude. Es läuft. Doch schon damals begann das Land einen riesigen Schuldenberg anzuhäufen. Ein paar Jahre geht das noch gut, aber dann bringt die Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers die Finanzmärkte weltweit in Turbulenzen. Griechenland wankt, weil es keinerlei Absicherung hat.

Rettung im letzten Augenblick

25. März 2010: Krisentreffen in Brüssel. Griechenland steht kurz vor der Pleite. Die Angst geht um: Fällt der Euro? Drei Tage zuvor hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) versucht zu beruhigen. Griechenland habe nicht um Geld gebeten. Doch wenige Tage später muss alles ganz schnell gehen. Die Kanzlerin lenkt ein. Europa entscheidet: Griechenland bekommt 110 Milliarden. Deutschland steuert gut 15 Milliarden Euro bei. Eine Rettung im letzten Augenblick.

Rigorose Sparmaßnahmen

"Deutschland wird helfen, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind", sagte Merkel 2010. Denn für Deutschland steht viel Geld auf dem Spiel. Sollte Griechenland das Geld nicht zurückzahlen können, bleibt die Bundesrepublik auf dem Verlust sitzen, genauso wie die anderen Euro-Länder auch. Die Regierung in Athen muss deshalb rigorose Sparmaßnahmen akzeptieren.

Sparmaßnahmen treffen die einfachen Leute

Die Antwort: Massenproteste, Unruhen, Streiks. Das Sparprogramm trifft vor allem die einfachen Leute. Renten und Löhne werden gekürzt. Die Militärausgaben dagegen werden erhöht – daran verdienen vor allem deutsche Unternehmen. Das befeuert die Stimmung gegen Europa und vor allem gegen Deutschland. Griechenland kann die Sparauflagen nicht erfüllen. Ein zweites Rettungspaket ist auf dem Weg: doch die Verhandlungen stocken. Das Wort „Grexit“ macht die Runde, ein Austritt Griechenlands aus dem Euro wird diskutiert. Im Sommer 2012 versucht die Kanzlerin eine Charmeoffensive und besucht die Krisenländer Europas: Spanien, Italien und Griechenland. In Athen kommt es zu Massenprotesten. Merkel wird auf Plakaten in Nazi-Uniform gezeigt. Der griechische Ministerpräsident Antoni Samaras bittet damals um mehr Zeit.

"Das griechische Volk blutet im Moment. Aber es ist fest entschlossen im Euroraum zu bleiben. Und es verlangt nicht mehr Geld, keine Gefälligkeiten".

Grexit gerade noch abgewendet

In der Sache bleibt die Kanzlerin hart. Monate später erst, im Dezember 2012, deutet sich Entspannung an. Die erste Überweisung des zweiten Rettungspaketes ist gebucht. Der Grexit ist abgewendet. Gut 130 Milliarden Euro bekommt Griechenland peu à peu aufs Konto. Anfang 2015 kocht die Krise aber wieder hoch. Alexis Tsipras, Sozialist, wird neuer Ministerpräsident in Griechenland. Er fordert einen Schuldenschnitt. In Deutschland wird das abgelehnt. Merkel gibt sich bei Tsipras‘ Wahl zurückhaltend:

"Wir haben uns freundlich begrüßt, ich habe ihn beglückwünscht zu seiner Wahl. Ich habe ihm gesagt, dass von meiner Seite aus alle Bereitschaft besteht, gut zusammen zu arbeiten. Er hat das erwidert."

Duell der Finanzminister

Es kommt zu verbalen Scharmützeln und langen Verhandlungen zwischen den Finanzministern beider Länder. Wolfgang Schäuble und Yanis Varoufakis führen einen erbitterten Streit, den schließlich Schäuble für sich entscheiden kann, weil der griechische Amtskollege den Rückhalt in der Regierung verloren hat. Tsipras setzt Varoufakis ab. Im Sommer 2015 wird das dritte Rettungspaket geschnürt. Das Letzte. Europa richtet den ständigen Rettungsschirm ESM ein, Deutschland trägt am meisten bei.

Deutschland hat profitiert

Im August 2018 kommt die letzte Überweisung. Seitdem versucht Griechenland auf eigenen Beinen zu stehen, muss aber einen riesigen Schuldenberg tragen. Immerhin haben die Sparmaßnahmen Wirkung gezeigt, denn die griechische Wirtschaft erholt sich. Insgesamt hat Griechenland 288 Milliarden Euro über acht Jahre lang erhalten. Deutschland hat rund 77,7 Milliarden Euro beigetragen, fast ein Viertel. Sollte Griechenland seine Schulden nicht zurückzahlen können, würde Deutschland auf dem Verlust sitzen bleiben. Allerdings kommt Deutschland nicht schlecht weg: Die Bundesrepublik hat an den Griechenlandhilfen etwa 2,9 Milliarden Euro verdient, vor allem durch den Kauf von Staatsanleihen und durch Zinsen.