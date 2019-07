Die konservative Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND) hat nach einer Prognose die Parlamentswahl in Griechenland gewonnen. Sie kam nach Angaben des staatlichen Fernsehens (ERT) am Sonntag auf rund 40 Prozent der Stimmen. Die bislang regierende Linkspartei unter Regierungschef Alexis Tsipras erreichte demzufolge 28,5 Prozent.

Schon die Umfragen deuteten auf einen Machtwechsel hin: Die Konservativen der ND unter ihrem Chef Kyriakos Mitsotakis lagen demnach deutlich vorn. Mit einem Sieg des amtierenden linken Regierungschefs Tsipras und seiner Syriza-Partei hatte kein Demoskop gerechnet.

Mitsotakis verspricht niedrigere Steuern

Der 51-jährige Mitsotakis hatte im Wahlkampf versprochen, die Steuern zu senken, die Ministerpräsident Tsipras auf Drängen der Gläubiger erhöht hatte. Dagegen will er die ebenfalls durchgesetzten unternehmerfreundlichen Reformen noch weiter treiben.

Tsipras bei Europawahl abgestraft

Tsipras hatte die Parlamentswahl vorgezogen, nachdem die Konservativen bei der Europawahl im Mai fast zehn Prozent mehr Stimmenanteil als Syriza bekommen hatte. Tsipras hatte bis zuletzt versucht, den Trend umzukehren. Insbesondere junge Wähler rief er auf, sich an der Wahl zu beteiligen. Das Wahlalter wurde gesenkt, erstmals waren auch 16-Jährige stimmberechtigt, sofern sie noch in diesem Jahr 17 werden.

Wahl im Zeichen der Schuldenkrise

Es war die erste Wahl nach dem Ende der fast zehnjährigen Finanzkrise, mit deren Folgen Griechenland noch immer zu kämpfen hat. Der Staatsbankrott konnte nur mit Rettungskrediten von EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds verhindert werden. Tsipras musste weitreichende und für weite Teile der Bevölkerung schmerzhafte Kompromisse eingehen, damit die Kredite flossen.

Der Finanzmisere zum Trotz hatte sich der heute 44-jährige Syriza-Chef vier Jahre an der Regierung gehalten. 2015 war der charismatische ehemalige Kommunist Tsipras an die Macht gekommen und hatte an den Börsen zunächst für Unruhe gesorgt. In den folgenden Jahren gelang ihm ein Balanceakt zwischen dem durch die internationalen Geldgeber verordneten Sparkurs und sozialen Maßnahmen.

Noch immer hohe Arbeitslosigkeit

Seit August 2018 kommt Griechenland ohne den Euro-Rettungsschirm aus und kann sich wieder selbst am Kapitalmarkt finanzieren. Die Arbeitslosigkeit ist zwar gefallen, aber mit rund 20 Prozent immer noch sehr hoch. Mit fast 180 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ist die griechische Gesamtverschuldung weiterhin bei weitem die höchste in der Eurozone.