Griechenland wählt ein neues Parlament

An diesem Sonntag finden in Griechenland Parlamentswahlen statt. Die Nea Demokratia des amtierenden Präsidenten Mitsotakis liegt nach Umfragen vorne. Die Linkspartei Syriza des Ex-Präsidenten Tsipras hat jedoch in den vergangenen Wochen aufgeholt.