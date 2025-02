Griechenland: Santorini fürchtet nach Erdstößen großes Beben

Eine Serie von Erdbeben in der Umgebung der griechischen Kykladen-Insel Santorini hat Befürchtungen über einen möglicherweise noch stärkeren Erdstoß aufkommen lassen. Die Behörden auf Santorini und den umliegenden Inseln versetzten am Montag die Rettungskräfte in Alarmbereitschaft. In den vergangenen drei Tagen wurden in der Region mehr als 200 Erdbeben registriert.

Mitsotakis an die Inselbewohner: Ruhe bewahren

"Wir haben ein sehr intensives geologisches Phänomen zu bewältigen", sagte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis in Brüssel. Er forderte die Inselbewohner auf, Ruhe zu bewahren und auf die Anweisungen des Katastrophenschutzes zu hören. Per Mobiltelefon wurde auf Santorini vor der Gefahr von Felsstürzen gewarnt. Die Behörden untersagten den Zugang zu einigen Küstengebieten, einschließlich des alten Hafens der Insel.

Die Schulen auf Santorini sowie auf den Nachbarinseln Amorgos, Anafi und Ios blieben am Montag geschlossen. Rettungsteams der Feuerwehr trafen am Sonntag auf Santorini ein und errichteten Zelte neben dem größten Krankenhaus der Insel. "Wir sind gestern Abend mit einem 26-köpfigen Rettungsteam und einem Rettungshund angekommen", sagte Feuerwehrkommandant Ioannis Billias. Den Menschen wurde geraten, größere Versammlungen in geschlossenen Räumen zu vermeiden. Hotels wurden angewiesen, Swimmingpools trockenzulegen, um mögliche Gebäudeschäden durch ein Erdbeben zu verringern.

Inselbewohner schlafen in ihren Autos

In der Nacht und am Montagmorgen erschütterten weitere Erdstöße die Insel, viele mit einer Stärke von über 4,0. Billias sagte, dass viele Bewohner, darunter ganze Familien, die Nacht in ihren Autos verbracht hätten.

Die Häufigkeit der Erdstöße beunruhigte Anwohner und Touristen. "So etwas habe ich noch nie erlebt – alle zehn bis 20 Minuten ein Erdbeben", sagte Michalis Gerontakis, der auch Leiter des Philharmonischen Orchesters von Santorini ist. "Alle sind beunruhigt, auch wenn einige von uns es verbergen, um keine Panik zu verursachen."

Einige Bewohner verließen per Flugzeug oder Fähre die Insel. "Wir hatten schon früher Erdbeben, aber nie so etwas wie dieses. Das fühlt sich anders an", sagte Nadia Benomar, eine marokkanische Reiseleiterin, die seit 19 Jahren auf der Insel lebt. Sie kaufte am Montag ein Fährticket für die nahe gelegene Insel Naxos. Sie brauche ein paar Tage, um sich zu beruhigen, sagte sie.

Menschen sollen sich auf Evakuierung vorbereiten

Griechische Experten erklärten, die Beben mit einer Stärke von bis zu 4,7 stünden nicht in Verbindung mit dem Vulkan von Santorini. Sie räumten aber ein, dass die seismische Aktivität Anlass zur Sorge gebe. "Alle Szenarien bleiben offen", schrieb der griechische Seismologe Gerasimos Papadopoulos in einem Online-Posting. Die Zahl der Beben habe zugenommen, die Magnituden seien gestiegen, und die Epizentren hätten sich nach Nordosten verschoben. "Obwohl es sich um tektonische Beben handelt und nicht um vulkanische, hat sich das Risiko erhöht."

In der größten Stadt der Insel, Fira, wiesen die örtlichen Behörden Sammelstellen für die Einwohner aus, um sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten. Bürgermeister Nikos Zorzos betonte dabei den präventiven Charakter der Maßnahmen. "Wir sind verpflichtet, Vorbereitungen zu treffen", sagte er. "Aber wenn man auf etwas vorbereitet ist, heißt das nicht, dass es auch eintritt." Die Menschen sollten ruhig bleiben.

Die Insel Santorini ist ein beliebtes Reiseziel und zieht jährlich mehr als drei Millionen Besucher an. Die Hauptattraktion der Insel sind die weiß getünchten Dörfer entlang der Klippen, die durch einen Vulkanausbruch vor mehr als 3.500 Jahren entstanden. Aktuelle Informationen zu Erdbeben finden Sie auf der Website vom Helmholtz-Zentrum für Geoforschung (externer Link).