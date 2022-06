Griechenland benutzt offenbar Flüchtlinge für illegale Pushbacks

Er zieht an seiner Zigarette. Ein Treffen auf einer Parkbank, irgendwo in einer Metropole Europas. Sein richtiger Name und der Ort, an dem er lebt, sollen nicht genannt werden. Die Vorwürfe, die Bassel M. erhebt, sind drastisch. "Sie haben mich zum Sklaven gemacht", sagt er. Die griechischen Sicherheitsbehörden hätten ihn dazu gezwungen, Frauen, Männer und Kinder in Schlauchboote zu pferchen und sie illegal über den griechisch-türkischen Grenzfluss Evros in die Türkei zurückzubringen. Bis zu 150 Flüchtlinge soll er pro Nacht am türkischen Ufer abgesetzt haben, verhüllt mit Maske und teils unter Einsatz von Gewalt.

Drohungen mit Haftstrafen und Abschiebung

Erstmals schilderten Flüchtlinge einem internationalen Journalistenteam, wie die griechische Polizei sie dazu gezwungen habe, andere Flüchtlinge aus der Europäischen Union zu befördern. Bassel M. und fünf weitere Männer berichteten, die Beamten hätten ihnen mit langen Haftstrafen oder der direkten Abschiebung in die Türkei gedroht, falls sie die Zusammenarbeit verweigerten. Gleichzeitig habe die Polizei den Männern als Belohnung für eine rund dreimonatige Zusammenarbeit Papiere in Aussicht gestellt, die einen befristeten Aufenthalt in Griechenland ermöglichen. Auf diese Weise wurden sie nach eigenen Angaben dazu gedrängt, sogenannte Pushbacks durchzuführen.

Die Recherchen ergaben, dass Beamte einer griechischen Polizeistation offenbar mit einem syrischstämmigen Mann zusammenarbeiten, der Teil eines Schmugglernetzwerks sein soll. Die Flüchtlinge berichten, er habe Migranten für die Tätigkeit ausgewählt und ihnen Anweisungen bei den Pushbacks gegeben. Der Begriff steht für die Ausweisung von Flüchtlingen ohne Prüfung ihrer Schutzwürdigkeit und ohne geregeltes Verfahren. Diese Praxis ist nach Auffassung von Völkerrechtsexperten rechtswidrig, denn sobald eine Person das Staatsgebiet eines EU-Mitgliedslandes erreicht, hat sie Anspruch darauf, einen Asylantrag zu stellen.

Internationales Reporterteam überprüfte Aussagen

In einer monatelangen gemeinsamen Recherche überprüften Journalistinnen und Journalisten des ARD-Politikmagazins report München, des Recherchebüros Lighthouse Reports, des Spiegels, der französischen Le Monde und des britischen Guardian die Aussagen der Flüchtlinge. Sie konnten die Angaben in zahlreichen Punkten verifizieren. Dafür glich das Reporterteam inhaltliche Details der Aussagen mit Fotos, Videos und Satellitenbildern ab. Die Journalistinnen und Journalisten machten die Polizeistationen ausfindig, auf deren Gelände die Flüchtlinge untergebracht waren. Sie konnten Dokumente einsehen, die belegen, wann einzelne Flüchtlinge durch die griechischen Behörden festgenommen und wieder in die Freiheit entlassen wurden.

Bewohner grenznaher griechischer Dörfer berichteten, es sei in der Region “ein offenes Geheimnis”, dass Flüchtlinge im Auftrag der Polizei Pushbacks durchführten. Bauern und Fischer, die das Sperrgebiet am Grenzfluss Evros betreten dürfen, haben demnach immer wieder arabische Migranten bei dieser Tätigkeit beobachtet. Die Angaben der Flüchtlinge decken sich außerdem mit den Aussagen zurückgewiesener Migranten. Diese gaben an, dass an den illegalen Pushbacks beteiligte Personen nicht Griechisch, sondern Arabisch oder Farsi gesprochen hätten.