Greta Thunberg sucht Weg zurück nach Europa

Nach der kurzfristigen Verlegung der UN-Klimakonferenz COP25 von Santiago de Chile nach Madrid muss die schwedische Klimaaktivistin wie alle anderen Teilnehmer ihre Reiseplanung ändern. Aus Gründen des Klimaschutzes weigert Thunberg sich jedoch, in ein Flugzeug zu steigen.

Aus diesem Grund hatte sie sich Ende August an Bord eines Segelbootes begeben, um vom südenglischen Plymouth nach New York zu segeln , wo sie im September am UN-Klimagipfel teilnahm.

Kritik an Atlantiküberquerung

Ihre Atlantiküberquerung wurde teilweise heftig kritisiert. Die Segelcrew, die die Klimaaktivistin begleitete, war nach der Ankunft in New York mit dem Flugzeug nach Europa zurückgereist. Anschließend übernahm eine vierköpfige Besatzung, von der zwei Mitglieder aus Europa eingeflogen wurden, die "Malizia".

Andreas Kling, Pressesprecher von Thunbergs Skipper Boris Herrmann, gab an, dass alle klimaschädlichen Aktivitäten inklusive der Flüge durch Beiträge zu Projekten kompensiert würden, die Treibhausgas binden. Entscheidend sei die Symbolwirkung der Fahrt. Die Aufmerksamkeit, die der Segeltörn erzeuge, hätte sie nie erhalten, wenn sie auf dem UN-Gipfel lediglich per Videoübertragung gesprochen hätte, erklärte Thunberg vor der Reise.

Mit Arnold Schwarzeneggers E-Auto durch die USA und Kanada

Nach ihrem Aufenthalt in New York reiste die Gründerin der weltweiten "Fridays-for-Future"-Bewegung mit dem Zug und mit einem von Arnold Schwarzenegger geliehenen Elektroauto durch die USA und Kanada. Derzeit hält sie sich in Los Angeles auf.

Das Ziel von Thunbergs langer Reise war eigentlich die chilenische Hauptstadt Santiago, wo vom 2. bis 13. Dezember die nächste UN-Klimakonferenz hätte stattfinden sollen. Nach der Absage Chiles wegen der dort anhaltenden sozialen Proteste soll das Treffen nun zum gleichen Termin in Madrid stattfinden.