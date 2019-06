Greta Thunberg erhält Amnesty International Preis

Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg und die von ihr initiierte Protestbewegung "Fridays For Future" werden dieses Jahr mit dem wichtigsten Preis von Amnesty International, dem sogenannten Botschafter des Gewissens-Award ausgezeichnet. Dieser Preis wird seit 2003 an Persönlichkeiten oder Gruppen, die sich außerordentlich für die Verteidigung der Menschenrechte einsetzen, verliehen. Die Menschenrechtsorganisation finde die Entschlossenheit, mit der Jugendliche weltweit für den Klimaschutz kämpfen, inspirierend.

"Sie erinnern uns daran, dass wir mächtiger sind, als wir glauben, und dass wir alle eine Rolle dabei spielen müssen, die Menschenrechte gegen die Klimakatastrophe zu verteidigen", erklärte Amnesty-Generalsekretär Kumi Naidoo.

Thunberg reagiert bescheiden

Die 16-Jährige zeigte sich kämpferisch angesichts der Ehre, die Auszeichnung stellvertretend für die Klimaschutzbewegung zu erhalten, wie Amnesty mitteilte.

"Dieser Preis gehört all den Millionen Kindern in aller Welt, die für das Recht auf eine Zukunft schulstreiken." Umweltaktivistin Greta Thunberg auf Twitter

Eine Preisverleihung ist momentan noch nicht geplant, Greta Thunberg soll die Auszeichnung aber zu einem späteren Zeitpunkt offiziell übergeben werden.

Der tschechische Bürgerrechtler Vaclav Havel war der erste, der den Preis vor 16 Jahren erhielt. In der Reihe der Preisträger folgten ihm Persönlichkeiten wie der südamerikanische Freiheitskämpfer Nelson Mandela, die pakistanische Bildungsrechtlerin Malala Yousafzai und der chinesische Künstler Ai Weiwei.

"Menschenrechte und die Klimakrise gehen Hand in Hand."

Amnesty erinnerte, dass der Klimakrise eine Menschenrechtsangelegenheit sei. Dem stimmte Thunberg zu. Die Ungerechtigkeit, dass die Menschen in den Ländern des Südens am wenigsten für die Klimakrise könnten, von dieser aber am stärksten betroffen seien, müsse bekämpft werden, sagte Thunberg. Sie betonte, dass Menschenrechte und die Klimakrise Hand in Hand gehen und das eine nicht ohne das andere gelöst werden könnten.

Schulstreik wird zu globaler Protestaktion

Seit August 2018 protestiert die 16-Jährige freitags während den Unterrichtszeiten vor dem schwedischen Reichstag und fordert mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel. Immer mehr Schüler, Schülerinnen und Studierende weltweit folgten ihrem Beispiel und protestierten im Rahmen der "Fridays For Future"-Bewegung auf der Straße. Laut Amnesty nahmen am 24. Mai mehr als 1 Million Jugendliche in über 100 Ländern an den Demonstrationen teil.

Die Schwedin gab Ende Mai bekannt, ein Jahr lang nicht zur Schule zu gehen, um im September an dem Weltklimagipfel in New York teilzunehmen.