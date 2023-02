Grenztürme und Kameras: EU will illegale Migration bekämpfen

Die Europäische Union will mehr Geld für die Abschottung gegen illegale Migranten ausgeben. Darauf einigten sich die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer am Morgen nach langwierigen Verhandlungen in Brüssel. Österreich als Befürworter einer harten Linie fühlte sich danach bestätigt. Aber auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte sich zufrieden über den Kompromiss. Illegale Einreisen in die EU sollen möglichst von vornhinein verhindert oder erschwert werden - durch mehr Grenzschutz, schnellere Abschiebungen und einen verstärkten Kampf gegen Menschenschmuggler.

EU-Außengrenze Richtung Türkei wird stärker überwacht

Die EU-Spitzen forderten "die Kommission auf, unverzüglich umfangreiche EU-Mittel zu mobilisieren, um die Mitgliedstaaten beim Ausbau der Grenzschutzkapazitäten und -infrastrukturen, der Überwachungsmittel, einschließlich der Luftüberwachung, und der Ausrüstung zu unterstützen", wie es in der gemeinsamen Gipfelerklärung heißt.

"Das ist ein klares Signal", sagte der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer nach dem Gipfel. Er hatte für neue EU-finanzierte Zäune an den Außengrenzen geworben und allein zwei Milliarden Euro für den Ausbau der Grenzbefestigung zwischen dem EU-Mitglied Bulgarien und der Türkei verlangt. Nach seinen Angaben soll die stärkere Abschottung nun in Bulgarien und dem benachbarten Rumänien umgesetzt werden.

"Wir werden unsere Außengrenzen stärken und irreguläre Migration verhindern", sagte Ursula von der Leyen am frühen Morgen. Sie sprach von zwei Pilotprojekten, die beschlossen worden seien. Beim ersten Pilotprojekt werde die EU "ein integriertes Paket an mobiler und stationärer Infrastruktur anbieten, von Autos über Kameras und Wachtürme bis hin zu elektronischer Überwachung", sagte von der Leyen.

Abschiebungen sollen beschleunigt werden

Ein zweites Pilotprojekt konzentriere sich auf die Optimierung der Verfahren an der Außengrenze. In den Bereichen Registrierung, schnelle und faire Asylprozeduren sowie Rückführungen sollen von der Leyen zufolge Beispiele für "Best Practice" demonstriert werden. Die europäische Grenzschutzagentur Frontex und die Polizeibehörde Europol sollen dies unterstützen.

Außerdem soll die Zahl der Rückführungen erhöht werden. Die Staats- und Regierungschefs hätten vereinbart, Entscheidungen über Abschiebungen gegenseitig anzuerkennen. "Das wird es erlauben, schneller bei den Rückführungen zu handeln", sagte von der Leyen. Asylanträge müssen so nicht erneut geprüft werden, wenn sich Asylbewerber innerhalb der EU bewegen. Insgesamt könnten künftig Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber beschleunigt werden.

Im vergangenen Jahr hatte die Grenzschutzagentur Frontex rund 330.000 irreguläre Ankünfte in der EU gezählt. Das war der höchste Stand seit 2016. Da die Herkunftsländer bei der Rücknahme ihrer Staatsbürger oft nicht mitmachen, will die EU nun das ganze Instrumentarium möglicher Zwangsmaßnahmen ausschöpfen. Es soll vom Entzug von Visa bis hin zur Kürzung von Entwicklungshilfe reichen.

Scholz wirbt um "Erwerbsmigration"

Gegen eine stärkere Abschottung hatte sich etwa Luxemburg gestemmt. Neue Mauern würden Europa zu einer "Festung" machen, warnte der luxemburgische Regierungschef Xavier Bettel. "Es wäre eine Schande, wenn eine Mauer in Europa gebaut würde mit den europäischen Sternen drauf", sagte er. Für ihn stehe Europa für den "Fall einer Mauer".

Scholz erinnerte seinerseits an die "aufgeregten Debatten über diese Fragen 2014 und 2015", als vor dem Hintergrund des syrischen Bürgerkriegs allein eine Million Menschen nach Deutschland kamen. Nun habe die EU "pragmatische, gute, gemeinsame Lösungen" gefunden, sagte er. Scholz warb in Brüssel erneut für die "Erwerbsmigration": Europa müsse "ein gemeinsames Interesse daran haben, dass diejenigen, die wir für unsere Arbeitsmärkte brauchen, auch herkommen".

