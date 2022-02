Grenzschützer sollen Flüchtlinge in die Ägäis geworfen haben

Immer wieder Berichte über illegale Pushbacks

Von der Türkei aus versuchen immer wieder Menschen, über die Ägäis nach Griechenland und so in die EU zu gelangen. Dabei soll es nach Berichten von nichtstaatlichen Organisationen und Medien vielfach zu illegalen Pushbacks und dem Aussetzen auf aufblasbaren Flößen durch Grenzschützer gekommen sein. Das Überbordwerfen hätte aber eine neue Qualität, heißt es in dem Bericht der Medien.

Die Türkei warf den griechischen Behörden in der Vergangenheit immer wieder vor, Migranten illegal von der EU-Außengrenze zurückzudrängen und zurück in die Türkei zu schicken. Im Februar und März 2020 waren zehntausende Migranten an der Landgrenze zwischen den beiden Ländern gestrandet. Griechenland hinderte sie am Grenzübertritt in die EU und warf der Türkei vor, die Flüchtlinge absichtlich an die Grenze geholt und durchgelassen zu haben, um Druck auf die EU auszuüben.