vor 25 Minuten

Grenzlandkreise haben weiter die höchsten Corona-Zahlen

Das Robert Koch-Institut meldet am Freitagmorgen 12.908 Neuinfektionen und 855 Todesfälle binnen 24 Stunden. Die an Tschechien grenzenden Landkreise in der Oberpfalz und in Oberfranken haben weiterhin die schlechtesten Corona-Zahlen in Deutschland.