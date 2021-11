Grenzgebiet zu Belarus: Kirchen fordern humanitäre Hilfe

In einem an diesem Donnerstag veröffentlichten Appell hat sich die Evangelische Kirche Deutschlands (EKD) zusammen mit der Arbeitsgruppe "Christliche Vision" des Koordinierungsrates für Belarus an politisch Verantwortliche gewandt: für einen menschenwürdigen Umgang mit den Geflüchteten an der polnisch-belarussischen Grenze.

"Menschen sind keine Waffen"

"Menschen sind keine Waffen", sagte die Auslandsbischöfin der Evangelischen Kirche Deutschlands, Petra Bosse-Huber. Das Vorgehen des belarussischen Machthabers Lukaschenko nannte sie "kriminell und zynisch". Tausende Menschen seien zwischen die Fronten geraten und bräuchten Hilfe. Europa solle daher auf die Erpressungsversuche nicht reagieren, indem es selbst Recht und Humanität über Bord werfe. Als Kirche könne man angesichts dieser Not nicht schweigen, so Bosse-Huber weiter. "Die Staaten der Europäischen Union müssen die Menschen unverzüglich aufnehmen, denn der Winter ist bereits da und ihnen droht der Tod durch Erfrieren."

Natallia Vasilevich, Theologin und Sprecherin der Arbeitsgruppe "Christliche Vision" des Koordinierungsrates für Belarus, betonte, humanitäre Hilfe in dieser sich zuspitzenden Situation sei keine Frage von Alternativen. "Es ist wichtig, alle Gruppen und Einzelpersonen zu sehen, die unter der Ungerechtigkeit und den Manipulationen des diktatorischen Regimes leiden: sei es die belarussische Bevölkerung oder diejenigen, die das Land nur durchreisen. Sie alle sind Menschen." Diese Menschen bräuchten Unterstützung und den Schutz ihrer Menschenwürde und ihrer Rechte.

Bischof Heße für humanitäre Flüchtlingspolitik

Zuvor hatte bereits der Sonderbeauftragte für Flüchtlingsfragen der Deutschen Bischofskonferenz, Hamburgs Erzbischof Stefan Heße, an die Bundesregierung und die europäischen Partner appelliert, sich für eine humanitäre Lösung der Notlage im polnisch-belarussischen Grenzgebiet einzusetzen. "Man kommt um die Einsicht nicht herum: Die skrupellose Regierung von Belarus hat es geschafft, die Europäische Union und besonders unsere polnischen Nachbarn in eine politisch schwer auflösbare Situation zu manövrieren", sagte Heße einer Pressemitteilung zufolge.

Nach Art von Schleusern habe sie Tausende schutzsuchende Menschen, die vor allem aus den Katastrophengebieten des Nahen Ostens stammen, in die Grenzregion zwischen Belarus und Polen gebracht und sie dort stranden lassen: im späten Herbst ohne Dach über dem Kopf, ohne Verpflegung, ohne medizinische Versorgung. "Dies ist ein unglaublicher Missbrauch der Leiden von Menschen, die - nach allem, was sie bereits erlebt haben - zu Opfern eines machtpolitischen Ränkespiels herabgewürdigt werden", sagte Heße. Einmal mehr zeige das Lukaschenko-Regime sein menschenverachtendes Gesicht.

Zugleich warnte der Erzbischof die europäische Politik davor, ihrerseits die Belange der Schutzsuchenden zu missachten: "Wenn die andere Seite die Prinzipien der Humanität mit Füßen tritt, müssen wir erst recht für den Schutz der Menschenwürde einstehen. Sonst verlieren auch wir unsere moralische Integrität." Mittelfristig gelte es, eine grundlegende Reform des derzeit desolaten EU-Asylsystems anzugehen: "Erneut wird deutlich, dass wir eine solidarische und funktionsfähige gemeinsame europäische Asylpolitik brauchen, die den völkerrechtlichen Verpflichtungen, den Rechten der Schutzsuchenden und den Interessen der Mitgliedstaaten gerecht wird."

Kirchengemeinde in Fürth sammelt warme Kleidung

An der Kirchenbasis steigt unterdessen die konkrete Hilfsbereitschaft. So hat die evangelische Kirchengemeinde St. Martin aus Fürth warme Mäntel und Winterjacken gesammelt. An diesem Donnerstag werden die Spenden von Ehrenamtlichen verpackt, ehe sie am kommenden Montag auf die Reise ins Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus geschickt werden, wie die Kirchengemeinde mitteilte. Die Wintersachen werden nach Masuren gebracht, wo sie vom dortigen evangelischen Pfarrer in Empfang genommen werden sollen. Die Spenden kommen den Menschen im Niemandsland zwischen Polen und Belarus zugute.

Tausende Flüchtlinge im Niemandsland

Tausende Flüchtlinge sitzen derzeit in Belarus bei eisigen Temperaturen vor allem an der Grenze zum EU-Mitgliedsstaat Polen fest. Brüssel wirft dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, absichtlich Flüchtlinge in die EU zu schleusen, um Vergeltung für Sanktionsbeschlüsse der Europäer zu üben. Belarus weist dies zurück.