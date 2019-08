Grenzenlose Hetze: Freier Zugang zu extremistischen Webseiten

Die Hinterleute agieren im Verborgenen. Sie seien "…in Phase 1", es gehe um das Sammeln von Daten um "Anti-Weiße und Anti-Westliche Bestrebungen deutlich zu machen." Feindbild ist die offene plurale Gesellschaft. Der Fokus, so schreibt die Webseite, läge auf dem Outing von "Insidern", man solle das Wort "Judas" beachten. Juden stehen im besonderen Fokus der Webseite. Ihre Namen sind mit einem Davidstern markiert. Über die Veröffentlichung ihrer Vita sowie Kontaktdaten und einem Hinweis auf ihr "schädigendes Verhalten" zeigt sich die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde für München und Oberbayern Charlotte Knobloch im Interview mit dem ARD-Politmagazin Report München entsetzt:

"Das ist es eine sehr mulmige Angelegenheit. Das muss ich offen und ehrlich zugeben. judas.watch, dieser Titel sagt schon einiges aus. Ich habe großes Unverständnis, dass sowas überhaupt möglich ist, dass eine solche Hetze zulässig ist." Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde für München und Oberbayern

Auch der Münchner SPD-Stadtrat Marian Offman, ist schockiert, als Report München ihn über "seinen Eintrag" informiert:

"Es macht mir Angst. Ich wusste davon nichts, ich habe es mir angesehen und habe gesehen, dass vier Münchener Jüdinnen und Juden mit Davidsstern gekennzeichnet sind, also der gelbe Stern, also fängt das wieder an." Marian Offman, SPD-Stadtrat, München

Bundeskriminalamt sieht keine konkrete Gefährdungslage

Dass politische Aussagen, die er zur Flüchtlingskrise intern gemacht habe, auf judas.watch dokumentiert sind, kann Offman nicht fassen. Es ist nicht die einzige rechtsextreme Online-Liste, auf der Marian Offman und auch Charlotte Knobloch erscheinen. Auch bei Nürnberg 2.0 Deutschland tauchen beide Namen auf der sogenannten "schwarzen Liste" auf. Nürnberg 2.0 Deutschland ist eine extremistische öffentlich zugängliche Webseite, auf der am 02. Juni 2019 auch der ermordete CDU-Politiker Walter Lübcke stand.

Anzeigen gegen judas.watch hat es in Berlin bereits gegeben. Die Polizei Berlin erklärt dazu in Absprache mit dem Bundeskriminalamt BKA auf Anfrage von Report München: "…das Sammeln von Informationen zu Personen sowie ggf. auch Veröffentlichen selbiger ist im Bereich der Politisch motivierten Kriminalität (PMK) nicht unüblich und geht in der Regel grundsätzlich nicht mit einer unmittelbaren bzw. konkreten Gefährdungslage für die Betroffenen einher." Gemäß einer Gefährdungsbewertung des BKA gehe "in der Gesamtschau aktuell keine konkrete personenbezogene Gefährdung mit einer Listung …einher."

NGO fordert Sperrung der Seite

Keine Gefährdung? Die deutsche NGO WerteInitiative, die jüdisch-deutsche Positionen vertritt, sieht das anders. "Wir werden uns nicht damit abfinden, dass erst etwas passieren muss bevor hier gehandelt wird. In Deutschland gibt es gewaltbereite Extremisten, die durch solche Seiten scharfgemacht werden und auch zur Tat schreiten können." Es müsse möglich sein, "diese Seite zu sperren."

"Der Mordfall Lübcke zeigt, dass auf einer Liste zu stehen, keine harmlose Sache ist. Das ist immer eine Gefährdung - für jeden, der auf der Liste steht. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn wir Gesetze haben, die auf solche Themen zutreffen, dann sind sie in den Vordergrund zu stellen. Und wenn wir solche Gesetze nicht haben, dann müssen wir gewisse neue Gesetze machen oder alte verändern." Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde für München und Oberbayern

Internetanbieter wohl in der Ukraine

Der Branchenverband bitkom teilt mit, im Regelfall könnten die Internetanbieter bei Vorliegen eines entsprechenden Gerichtsurteils Inhalte blockieren, aber nur dann, wenn es um Urheberrechte ginge. Faktisch genießt der Betroffene hier weniger Schutz, als der Inhaber von Urheberrechten. Eine Gesetzesänderung ist nicht in Sicht.

Ein schwacher Trost: Die Bundesregierung setze sich dafür ein, "dass Internetunternehmen effektive Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung rechtswidriger Internetinhalte ergreifen." Filter für extremistische Inhalte an Knotenpunkten wolle sie allerdings nicht einrichten, erklärt das Bundesinnenministerium auf Anfrage.

Nach Recherchen des ARD-Politmagazins Report München wird judas.watch vom Internetanbieter Cloudflare verbreitet und auch geschützt. Dahinter verbirgt sich ein ukrainischer Internetanbieter. IT-Sicherheitsexperte Matthias Rosche von Securelink beobachtet, dass Personen und Organisationen, die nationalistische und rassistische Inhalte verbreiten wollen, gezielt in Staaten wie der Ukraine ihre Dienstleister suchen und finden würden. Rosche fordert eine konsequente Offenlegung.

Auch Bundesinnenminister Seehofer auf der Liste

Die rechtsextreme Webseite judas.watch listet übrigens auch Bundesinnenminister Horst Seehofer, in der Kategorie "A", weil der Minister in der Lage sei Gesetze zu "manipulieren". Der Minister hatte zuletzt im Zusammenhang mit dem Mord an Walter Lübcke einen Eintrag "kassiert". Dass der Eintrag ein paar Tage vor dem Mord an Walter Lübcke am 02.06.2019, nämlich schon am 22.05.2019 datiert, das bereitet den deutschen Strafverfolgungsbehörden keinen Grund zur Sorge. Die extremistische Seite ist nach wie vor erreichbar.