Grenzen öffnen: Österreich-Urlaub schon ab morgen wieder möglich

Österreich öffnet ab Donnerstag (4. Juni) seine Grenzen zu allen Nachbarländern wieder - mit Ausnahme von Italien. Die Grenz- und Gesundheitskontrollen würden gegenüber Deutschland, Liechtenstein, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn eingestellt, sagte Außenminister Alexander Schallenberg auf einer Pressekonferenz in Wien.

Die Grenze zu Italien bleibe wegen der dortigen Corona-Infektionslage geschlossen, hieß es. Für kommende Woche kündigte der Minister allerdings eine Überprüfung an. Die Regierung erwäge, die Einreise aus bestimmten italienischen Regionen mit niedrigen Infektionszahlen dann wieder zuzulassen.

Deutsche Österreich-Touristen erwarten keine Probleme

Für deutsche Staatsbürger bedeutet das, dass sie ab Donnerstag rechtlich nichts mehr daran hindert, einen Urlaub oder beispielsweise einen Wanderausflug in Österreich zu machen. Die Quarantäne-Regelungen in Österreich werden aufgehoben, die Vorlage eines negativen Corona-Tests ist nicht nötig, und auch bei der Wiedereinreise nach Deutschland erwarten Bundesbürger keine Probleme.

Italien hatte bereits am Mittwoch seine Grenzen für Touristen geöffnet. Deutsche, die nach Italien wollten, durften dabei zwar durch Österreich reisen, aber nicht auf Raststätten oder an Tankstellen anhalten. Nach Informationen des ARD-Studios in Wien wird dieses Verbot ab Donnerstag aufgehoben, zumindest auf dem Hinweg. Für die Rückreise soll es jedoch weiterhin gelten.

Auswärtiges Amt rät zu Rücksprache mit Versicherung

Bei alledem gilt jedoch weiterhin die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes - bis 14. Juni. Sie ist als Appell zu verstehen, auf touristische Reisen ins Ausland zu verzichten, nicht aber als Reiseverbot.

Das Bestehen der Reisewarnung könne jedoch weitergehende rechtliche Auswirkungen haben, beispielsweise für die Gültigkeit einer Reisekrankenversicherung, so ein Sprecher des Auswärtigen Amtes gegenüber dem BR. Hierzu sollten sich Reisende mit ihrem Versicherungsdienstleister in Verbindung setzen.

Falls sich Reisende im Ausland mit dem Coronavirus infizieren, würden außerdem die Behörden des jeweiligen Landes über mögliche Quarantäne-Maßnahmen entscheiden.