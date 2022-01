Gregor Gysi: "Russland hat Anspruch auf Sicherheitsabstand"

Es gibt derzeit keine Anzeichen für eine Entspannung im Ukraine-Konflikt. US-Außenminister Antony Blinken und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) drohten Moskau zuletzt mit weitreichenden Konsequenzen bei einem Einmarsch in die Ukraine. Russland wiederum drohte mit einer Eskalation und forderte von der Nato unter anderem ein Ende der Nato-Osterweiterung und einen Verzicht auf die Aufnahme der Ukraine in das Bündnis.

Gysi: Russland will wieder als Weltmacht akzeptiert werden

Der außenpolitische Sprecher der Linkenfraktion im Bundestag Gregor Gysi sprach sich beim "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen nun für Verhandlungen mit Russland aus. "Wir müssen verhandeln und respektieren, dass sie einen Anspruch auf einen gewissen Sicherheitsabstand haben", sagte er. Denn wenn Russland in der Nato eine Gefahr sehe, nütze das am Ende keiner der beiden Seiten. Den Forderungen Moskaus müsse der Westen nun eigene Forderungen entgegenstellen und dann "ernsthafte Gespräche" beginnen.

Entsprechend positionierte sich Gysi gegen eine Aufnahme der Ukraine in die Nato. Die Ukraine sei für Russland das "kleinere Problem" und werde nur "missbraucht", um die eigene Sicherheitsstrategie klarzustellen, meinte er. Das eigentliche Ziel Russlands sei, wieder als Weltmacht akzeptiert zu werden.

Nord Stream 2 als "letzte wirkliche Verbindung zu Russland"

Deutschland müsse ein Interesse an guten Beziehungen zu allen drei Weltmächten - den USA, China und Russland - haben, so Gysi. Deshalb sei er auch dafür, die Gaspipeline Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen. "Das ist die letzte wirkliche Verbindung zu Russland", sagte der Linken-Politiker und wies darauf hin, dass auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) diese Auffassung teile.

Die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland als atomare Weltmacht seien sehr wichtig. "Wir können doch nicht Milliarden in Nord Stream 2 setzen und dann die Betriebsgenehmigung nicht erteilen", meinte Gysi. Die Bundesregierung dürfe hier auch keine unterschiedlichen Maßstäbe setzen. Beispielsweise würden die Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien gerne verschwiegen, um die wirtschaftlichen Beziehungen nicht zu gefährden, bei Russland und China jedoch gälten sie als Argument.

Politikwissenschaftlerin Münch warnt vor Konflikt innerhalb der EU

Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch stimmte Gregor Gysi in der Sendung zu, dass nun Verhandlungen mit Russland geführt werden müssten. Mit dem Minsker Abkommen gebe es dafür auch bereits ein "bewährtes Format", so Münch. Allerdings warnte sie davor, dass es zu Konflikten innerhalb der EU kommen könnte, wenn einzelne Mitgliedstaaten wie Deutschland ohne Absprache in Verhandlungen gehen. "Natürlich muss die ganze Europäische Union muss dahinter stehen", sagte die Politikwissenschaftlerin.