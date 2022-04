Pseudo-grün? Greenwashing als Chance fürs Klima

In der Werbung ist der Begriff "klimaneutral" sehr beliebt geworden: Klimaneutrale Sneaker, klimaneutrales Shampoo, klimaneutraler Versand. Schaut man genauer hin, stellt sich bei ganz vielen dieser Werbeaussagen heraus, dass es sich nur um "Greenwashing" handelt, kritisieren Aktivisten und Verbraucherverbände.

Das fange bei Produkten und Lebensmitteln an, die "als regional oder grün angepriesen werden, aber eben noch aus konventionellem Anbau stammen", sagt der Wirtschaftswissenschaftler und Vorstandssprecher der sozial-ökologischen GLS Bank, Thomas Jorberg. Auch beim Auto stelle sich die Frage, ob Elektromobilität durchweg grün sei.

"Können wir die Mobilität zukünftig noch mit tonnenschweren SUVs – dann nur elektrobetrieben – wirklich ökologisch hinkriegen? Das glaube ich nicht." Thomas Jorberg

Vielmehr müssten die Fahrzeuge laut Jorberg kleiner werden und der öffentliche Nahverkehr eine zentralere Rolle bei der Mobilität der Zukunft einnehmen. Könnte das "Greenwashing", wie am Beispiel des E-Autos gezeigt, sich also eher als Klimakiller, denn als Klimaschützer herausstellen?

Greenwashing: "Fake it till you make it"

"Ich sehe schon auch etwas Positives im Greenwashing", meint der Wirtschaftswissenschaftler. Bei den Amerikanern gäbe es das Sprichwort: "Fake it till you make it". Natürlich sei aktuell manches Fake. "Aber wenn dahinter tatsächlich dann die Transformation kommt, also 'make it' folgt, dann ist das die richtige Richtung", ist Jorberg überzeugt.

Viele Firmen würden die grüne Wende im Moment "sicherlich mehr aus Opportunismus machen". Solange es aber in die richtige Richtung gehe und Kunden, Bürger oder Konsumenten wirklich nachfragen würden, ob etwas tatsächlich grün sei und sich nicht "mit den ersten schönen Bildern" zufriedengeben – "dann ist es ein Beschleuniger, auch der Transformation".

Krieg als Beschleuniger, von Kohle, Öl und Gas wegzukommen

Angesichts der jüngsten Nachrichten des Weltklimarats sei fürs Faken "selbstverständlich kaum noch Zeit", gibt Jorberg zu. Und der Krieg in der Ukraine belaste die angespannte Situation noch weiter. Gleichzeitig sei der Krieg aber auch ein Beschleuniger, "wegzukommen von fossilen Energien, reinzukommen in regenerative Energien, Spartechnologien zu entwickeln", sagt der Wirtschaftswissenschaftler. Und: "Wir sollten das annehmen und die Chance auch nutzen, die da drinsteckt."

Die Einsicht, dass es eine Wende hin zu mehr grüner Energie brauche, sei überall vorhanden, glaubt Jorberg – "auch die Bereitschaft in der Bevölkerung zu akzeptieren, dass der Energiepreis deutlich höher sein muss, damit sich regenerative Energien lohnen, aber auch, damit sich Einspartechnologien lohnen". Soziale Härtefälle müssten natürlich ausgeglichen werden. "Aber allen anderen ist zuzumuten, dass Energie deutlich teurer wird in der Zukunft."

CO2-Kompensation: "Letztendlich bringt es natürlich nichts"

Flugreisen oder ähnliche Aktivitäten durch das Pflanzen von Bäumen oder Spenden an nachhaltige Projekte auszugleichen, bringe im Übrigen auch "nur in der Übergangszeit" etwas. "Letztendlich bringt es natürlich nichts, weil das CO2 wird ja nach wie vor emittiert", so der Wirtschaftswissenschaftler. "Im Endeffekt müssen wir den Energieverbrauch entweder vermeiden oder durch regenerative Energien ersetzen. Und das geht nur direkt und nicht auf dem indirekten Weg."

Ganz verurteilen möchte er diese Art von Greenwashing nicht. Es helfe in der Übergangszeit zu kompensieren, wo man den CO2-Ausstoß noch nicht vermeiden könne. Doch auf Dauer werde dieser Weg nicht zum Ziel führen.