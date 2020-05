Greenpeace fürchtet CO2-Anstieg wegen Corona

Greenpeace hat eine Studie veröffentlicht, die vor den Folgen des Coronavirus für die Umwelt warnt. Die Fahrgastzahlen der Deutschen Bahn und anderer öffentlicher Verkehrsmittel sinken, die Bevölkerung nutzt wieder verstärkt das Auto. Die Umweltorganisation befürchtet deswegen einen Anstieg der CO2-Emissionen.

Greenpeace fordert mehr Rad- und Fußwege

Greenpeace-Verkehrsexpertin Marion Tiemann fordert deswegen, dass in Großstädten mehr Platz für Fahrradfahrer und Fußgänger geschaffen wird. Denn so würden die Menschen wieder öfter auf das Auto verzichten. Der Kalkulationen der Greenpeace-Studie zufolge könnten allein in den deutschen Metropolen die mit dem Auto zurückgelegten Personenkilometer um bis zu 20 Milliarden pro Jahr steigen, warnten die Umweltschützer. Die Folge wären zusätzliche drei Millionen Tonnen an CO2-Emissionen.

Andere Länder als Vorreiter

Die Umweltorganisation nennt Beispiele aus anderen Ländern, in denen umweltfreundliche Lösung schon gut funktionieren würden. In Städten wie Mailand oder Madrid gebe es schon genug Rad- und Fußwege. In Brüssels Innenstadt herrscht überall eine Tempo-20-Zone. Die Stadt Berlin trennte auch schon Autospuren ab, um mehr Radfahrerinnen und Radfahrern Raum zu geben.

Bahn will Fahren attraktiver machen

Die Deutsche Bahn versucht indes durch erhöhte Hygienemaßnahmen, das Bahnfahren wieder attraktiver zu machen. Die Menschen sollen keine Angst mehr haben, sich während der Fahrt anzustecken. Dabei sollen vor allem Türgriffe und Haltestangen besonders oft gereinigt werden. Die Zahl der Reinigungskräfte in den Zügen soll bis Juli auf 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdoppelt werden, bis August sollen es 600 sein. Bundesweit arbeiten 4.300 Kräfte in der Reinigung für die Deutsche Bahn.

