Grasberge erobern Vorort von Melbourne

Sie rollen durch die Straßen, türmen sich vor Garagen und Haustüren auf, dringen in Gärten ein und machen auch keinen Halt vor Swimmingpools: Trumbleweed fällt in einen Vorort der australischen Stadt Melbourne ein. Dieses schnell wachsende Gras gedeiht besonders gut bei hohen Temperaturen und trockenem Wetter. In Australien ist gerade Sommer mit Temperaturen bis zu 30 Grad. Mit Laubbläsern und Rechen versuchen die Menschen, sich einen Weg durch das hüfthohe Gras zu bahnen.

"Wir wohnen seit 15 Jahren hier - aber sowas haben wir noch nie erlebt." Bewohnerin Naomi Gauchi.