Gras auf Rezept – Medizinisches Cannabis im Kreuzfeuer

Er ist geplagt von Zuckungen, seine Bewegungen sind unkontrolliert, die Mimik starr, die Worte verwaschen. Aber kurz nachdem der amerikanische Parkinson-Patient Larry einige Tropfen Cannabis-Öl mit THC unter die Zunge geträufelt hat, ist sein Körper ruhig, er plaudert mit demjenigen, der die Kamera auf ihn hält. Eines von vielen Online-Videos, das die spektakuläre Wirkung von Cannabis zeigen soll. Millionenfach werden diese im Internet angeklickt. Denn sie machen Hoffnung - gerade den Menschen, die in der Medizin als austherapiert gelten. Doch wer hinter den Filmen steckt, ob und welche Gelder dafür fließen, ist häufig nicht ersichtlich. Denn: Offiziell ist Werbung für Cannabis in Deutschland nicht erlaubt. Der Einsatz von Cannabis zu medizinischem Zweck ist hierzulande jedoch legal.

Legalisierung im Eiltempo

Das ist noch nicht lange so. Erst 2017 wurde der Einsatz von Cannabis mit THC als Arznei legalisiert: Von einem Tag auf den anderen gab es Cannabis vom Arzt verschrieben und bezahlt von gesetzlichen Krankenkassen – egal ob als Tabak, Tropfen, Mundspray oder Tabletten. Das Gesetz wurde innerhalb weniger Monate formuliert und vom Bundestag verabschiedet. "Der Gesetzgeber hatte ganz klar den Wunsch, dass Cannabisblüten verschreibungsfähig werden sollen", erinnert sich die Neurologin Kirsten Müller-Vahl, die damals im Beraterstab der Bundesregierung saß. "Der Hintergrund war: Es hat da ein Patient Recht bekommen vor Gericht, dass er sich sonst seine Cannabispflanzen ebenso zu Hause alleine anbauen darf. Und es war ganz klar, dass das nicht ein Einzelurteil bleiben wird, sondern dass andere Patienten auch dieses Recht bekommen würden. Und das ist politisch nicht gewollt gewesen."

Ein medizinisches Experiment?

Bis heute gibt es allerdings keine volle arzneimittelrechtliche Zulassung. Von Seiten des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte erfolgt dementsprechend keine Überwachung der Nebenwirkungen. Weder die Anwendungssicherheit wird untersucht, noch gibt es umfassende klinische Studien zur nachgewiesenen Wirksamkeit. Ein medizinisches Experiment also? Professor Frank Petzke von der Uniklinik Göttingen klärt seine Patienten zumindest dahingehend auf. "Wir sagen unseren Patienten immer, sie sind Teil eines Experiments. Machen sie sich das klar, wir haben keine Daten zur Langzeitsicherheit. Es spricht nicht viel dafür, dass es ganz riesige Nebenwirkungen gibt, aber die Sicherheit gibt es nicht. Das müssen sie wissen, wenn sie da mitmachen. Ich kann ihn diese Verantwortung nicht abnehmen."

Wahrscheinlich keine "ganz riesigen Nebenwirkungen" – das sieht nicht jeder Mediziner so. Die Psychologin Eva Hoch leitet die Forschungsgruppe Cannabisstörungen an der Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität und gilt als Kritikerin des Cannabis-Booms. "Das Problem bei medizinischem Cannabis in Deutschland ist, dass wir immer noch zu wenig Wissen haben", betont die Ärztin.

Riesiger, hart umkämpfter Markt

Nach Angaben der UN nutzen etwa 193 Millionen Menschen pro Jahr Cannabis. Die meisten als Droge, nur wenige als Medikament. Ein 50-Milliarden-Dollar-Markt, der umkämpft ist. Doch wie platziert man sich da als Konzern? Betäubungsmittel unterliegen in Deutschland einem Werbeverbot. Ähnlich wie Opioide und Morphin darf Cannabis - auch als Medikament - nicht offiziell beworben werden. Ein großer Teil des Marketings konzentriert sich deshalb auf Social Media-Kanäle wie Facebook, Instagram oder YouTube. Dort ist es viel schwieriger, illegale Werbung zu kontrollieren. Vor allem die großen Cannabisproduzenten investieren dementsprechend viel Geld in Social Media-Kampagnen, sie heuern für ihre Zwecke sogenannte Patientenberater oder Influencer an. Für diejenigen, die die Filme sehen, ist aber nicht mehr klar, ob hier ein Betroffener unabhängig von seinen persönlichen Erfahrungen berichtet, oder ob ein Konzern als Geldgeber dahintersteht.

Tilray platziert sich – mit prominenter Unterstützung

Einer der größten Cannabis-Anbieter weltweit ist der amerikanisch-kanadische Konzern Tilray mit Sitz in British Columbia. Tilray vertreibt sowohl medizinisches als auch "Freizeit-Cannabis". Seit 2017 hat Tilray auch einen Ableger in Berlin – um den deutschen Markt zu erschließen. Man verspricht sich langfristige Investitionen europaweit und setzt somit auf das ganz große Geschäft. Seit 2019 sitzt der deutsche Grünen-Politiker Joschka Fischer im internationalen Beirat von Tilray. Der frühere Außenminister soll den Cannabis-Konzern unterstützen. "Wenn jemand viel Erfahrung auf internationalem Parkett hat, ist das Joschka Fischer. Insofern sind wir froh, dass wir so einen seriösen Berater gewinnen konnten. Das hat aber mit seiner parteilichen Vergangenheit relativ wenig zu tun", erklärt Sascha Mielcareck, der Managing Director Europe von Tilray. Joschka Fischer wollte sich bei DokThema zu dieser beratenden Tätigkeit nicht direkt äußern.

Rezepturaufschlag macht Cannabis in Deutschland teurer

Rund 200 Millionen Euro haben die gesetzlichen Krankenkasse 2020 für medizinisches Cannabis ausgegeben. Zwischen 15 und 25 Euro pro Gramm kosten Cannabisblüten derzeit in der Apotheke. Damit ist medizinisches Cannabis in Deutschland mehr als doppelt so teuer wie etwa in Kanada oder den Niederlanden. Pro Monat und Patient sind das bis zu 600 Euro. Das liegt unter anderem daran, dass fast alle Cannabis-Präparate sogenannte Rezeptur-Arzneimittel sind. Wegen der fehlenden offiziellen Zulassung müssen sie in einer Apotheke angerührt oder abgefüllt werden. Jede Apotheke muss dafür einen Rezepturaufschlag von 100 Prozent verlangen. Die Kostenübernahme von der Krankenkasse ist nach wie vor eine Einzelfallentscheidung.

Wirkung variiert stark

Es fließt also viel Geld – aber was ist nun mit der medizinischen Wirkung? Diese schwankt von Mensch zu Mensch stark. Rund 120.000-mal wurde medizinisches Cannabis im vergangenen Jahr verschrieben, Tendenz weiter steigend. Etwa 30 Prozent der Patienten haben die Cannabis-Therapie bereits im ersten Jahr wieder abgesetzt, weil sich die Hoffnungen nicht erfüllten oder die unerwünschten Effekte zu stark waren. Das liegt vor allem daran, dass die Cannabispflanze etwa 50 verschiedene Wirkstoffe enthält, die an ganz unterschiedliche Rezeptoren im menschlichen Körper andocken. Wo genau, das ist bis heute noch immer nicht eindeutig geklärt. Es fehlt nicht nur an Doppel-Blind-Studien, sondern auch an standardisierten Untersuchungen zur Dosierung. Bis heute dominieren Einzelfall-Berichte von Heilung und Linderung die wissenschaftlichen Publikationen. Die Wissenschaft beginnt gerade erst seinen Wirkungsmechanismus zu verstehen.

Hürden sollen weiter abgebaut werden

Ende 2022 soll es nun eine sogenannte Evaluation des Gesetzes zum Medizinischen Cannabis in Deutschland geben. Die Ampel-Koalition plant die allgemeine Freigabe von Cannabis - auch für den Freizeit-Konsum. Medizinisches Cannabis würde dann nicht mehr unter das Betäubungsmittelgesetz fallen und seine Sonderrolle verlieren. Zudem will die Regierung den Rezepturaufschlag in der Apotheke senken: Medizinisches Cannabis könnte damit künftig deutlich preiswerter erhältlich sein. Auch der Genehmigungsvorbehalt der Krankenkassen soll wegfallen und medizinisches Cannabis so leichter auf Rezept zu bekommen sein.

Auf diesem Weg ist Deutschland übrigens nicht alleine: In Europa haben mittlerweile zwölf Länder medizinisches Cannabis legalisiert, acht weitere habe den Gesetzgebungsprozess dazu eingeleitet.