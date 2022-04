Gräueltaten aufklären: Selenskyj spricht im UN-Sicherheitsrat

Nach den Gräueltaten an Zivilisten im Kiewer Vorort Butscha soll der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag vor dem UN-Sicherheitsrat sprechen. Selenskyj wird erstmals seit Kriegsbeginn zugeschaltet. Dies teilte Großbritannien am Montagabend mit, das derzeit den Vorsitz innehat. In Butscha seien mindestens 300 Zivilisten getötet worden, in Borodyanka und anderen Städten könne die Zahl noch höher sein. "Wir sind an einer möglichst vollständigen und transparenten Untersuchung interessiert", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Dazu arbeite man unter anderem mit der EU und dem Internationalen Strafgerichtshof zusammen.

Russland spricht weiter von "inszenierter Provokation"

Unterdessen treibt Großbritannien zusammen mit den USA wegen des mutmaßlichen Massakers russischer Soldaten an der Zivilbevölkerung in Butscha den Ausschluss Russlands vom UN-Menschenrechtsrat voran. Russland kritisierte die westlichen Vorstöße scharf und wies die Verantwortung für die Tötung von Zivilisten zurück. So sprach Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja von einer "inszenierten Provokation". Russland wolle dem UN-Sicherheitsrat Beweise dafür vorlegen, dass sein Militär keine Gräueltaten gegen Zivilisten in der Ukraine begangen habe.

Satellitenbilder bestätigen Leichen in Butscha vor russischem Abzug

Am Montag veröffentlichte US-Satellitenbilder bestätigen, dass einige der in dem Kiewer Vorort Butscha gefundenen Leichen bereits vor dem Abzug der russischen Truppen dort gelegen haben. Die "hochauflösenden" Bilder "bestätigen die jüngsten Videos und Fotos in den sozialen Medien, auf denen Leichen zu sehen sind, die seit Wochen auf der Straße liegen", erklärte ein Sprecher der US-Satellitenbildfirma Maxar Technologies. "Ich denke, es ist ziemlich offensichtlich - nicht nur für uns, sondern für die Welt - dass russische Kräfte für die Gräueltaten in Butscha verantwortlich sind", sagte der Sprecher des Pentagons, John Kirby.