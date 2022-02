Gouverneur: Tote bei Angriffen auf Wohngebiete in Charkiw

Bei Raketenangriffen russischer Streitkräfte auf Wohnviertel der ukrainischen Stadt Charkiw sind örtlichen Behörden zufolge mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Dutzende Menschen seien zudem verletzt worden, schrieb der Leiter der Regionalverwaltung, Gouverneur Oleg Synegubow, im Messengerdienst Telegram: "Der russische Feind bombardiert Wohngebiete." Aufgrund der andauernden Bombardierungen sei es nicht möglich, Rettungsdienste zu rufen.

Vorwurf des "Völkermords"

Synegubow warf der russischen Armee vor, in Charkiw "Kriegsverbrechen" zu begehen. "Es ist ein Völkermord an den Ukrainern", schrieb er mit Blick auf "schweren Artilleriebeschuss". In den von den russischen Angriffen betroffenen Stadtteilen gebe es keine "Stellungen der ukrainischen Streitkräfte".

Es war bisher nicht möglich, die Angaben von Synegubow unabhängig zu überprüfen. Zuvor hatte bereits der frühere Berater des Innenministeriums, Anton Heraschtschenko, von Dutzenden Toten in Charkiw gesprochen. Die nahe der russischen Grenze gelegene Stadt ist mit 1,4 Millionen Einwohnern die zweitgrößte der Ukraine und seit der russischen Invasion besonders heftig umkämpft.

Guterres: "Eskalierende Gewalt" gegen Zivilisten

UN-Generalsekretär António Guterres hat Russlands Kriegsführung in der Ukraine scharf verurteilt. Obwohl die russischen Angriffe größtenteils auf Militäreinrichtungen abzielten, habe man "glaubwürdige Berichte über Wohngebäude, kritische zivile Infrastruktur und andere nicht militärische Ziele, die schwere Schäden erlitten haben", sagte Guterres bei einer Dringlichkeitssitzung der UN-Vollversammlung: "Diese eskalierende Gewalt, die zum Tod von Zivilisten, einschließlich Kindern, führt, ist völlig inakzeptabel. Genug ist genug."

Johnson verurteilt "barbarische Luftangriffe"

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson prangerte ebenfalls "barbarische" Angriffe Russlands auf Zivilisten in der Ukraine an. In einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj habe Johnson "die barbarischen Luftangriffe Russlands gegen unschuldige Zivilisten, darunter Kinder" verurteilt, erklärte die Downing Street.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte in Brüssel, die russischen Angriffe in der Ukraine würden "immer unerbittlicher" und es gebe zahlreiche Opfer unter Zivilisten. In Charkiw, Mariupol und Kiew gebe es aber "mutigen" Widerstand der ukrainischen Armee.

Kreml spricht von "menschlichen Schutzschilden"

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte in einer Pressekonferenz zu den Berichten über Angriffe auf Zivilisten hingegen erklärt, "nationalistische ukrainische Gruppen" versuchten, "die Zivilbevölkerung als menschliche Schutzschilde" zu benutzen. Dies sei "kriminell".

Gespräche ohne greifbares Ergebnis

Die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine sind derweil ohne einen Durchbruch zu Ende gegangen. "Wir reisen zu Beratungen in die Hauptstädte zurück", sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak nach dem Treffen an der belarussisch-ukrainischen Grenze vor Journalisten. Details nannte er nicht.

Beide Seiten hätten eine Reihe von Hauptthemen festgelegt, bei denen "bestimmte Entscheidungen" getroffen werden müssten. Das Treffen dauerte etwa sechs Stunden.

Neue Angriffe auf Kiew und Charkiw

Kurz nach dem Ende einer ersten Verhandlungsrunde gab es in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und in Charkiw neue russische Attacken. In der Hauptstadt gab es Medienberichten zufolge mindestens zwei große Explosionen. Aus Charkiw meldeten die Nachrichtenagentur Unian und andere Medien mindestens drei Einschläge. Auch in anderen Gebietshauptstädten wurde Luftalarm ausgelöst. Unian veröffentlichte zudem ein Video, das einen großen Feuerball am Abendhimmel von Kiew zeigt.