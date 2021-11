Gottesdienst in Südkorea: Pastor ohne Kirche

Die Corona-Pandemie hat in Südkorea immer wieder Wellen erlebt. Mehrmals schnellten Infektionszahlen auch wegen radikaler christlicher Kirchengemeinden in die Höhe. Sie hielten Abstandsregeln nicht ein, demonstrierten dicht an dicht stehend gegen die liberale Regierung. Doch selbst wenn sie immer noch Massen mobilisieren können, verlieren die Gemeinden Mitglieder und neue Bewegungen entstehen, so wie die Pastoren ohne Kirche.

Wenn der Glaube an Gottes Willen Gläubige vertreibt

Einer von ihnen ist Choi Joo Kwang. Er betreibt in Gimpo, eine Metropolregion von Seoul, ein Café. Dieses erinnert mit seiner speziellen Einrichtung an ein altes, koreanisches Klassenzimmer - nicht zufällig: Vor sieben Jahren hat sich der gläubige Christ und Pastor nach dem sogenannten Sewol-Fähren-Unglück von seiner Gemeinde abgewandt. Bei dem Fährunglück waren damals sehr viele Jugendliche ums Leben gekommen.

Die Reaktionen der koreanischen Kirchen waren damals für den jetzt 48-jährigen Café-Betreiber sehr enttäuschend. Die Kirchen hätten das Unglück als Entscheidung Gottes bewertet, berichtet Joo Kwang. "Einige gingen sogar so weit, zu sagen, dies sei die Zeit, Reue zu empfinden."

Braucht es überhaupt noch Kirchen?

In Erinnerung an die Katastrophe hat er sich, wie viele Koreaner, eine gelbe Schleife auf den Unterarm tätowieren lassen. Monatelang war er nach dem Fähr-Unglück auf Sinnsuche, ist in andere Gemeinden gegangen. Doch immer wieder hatte sich Joo Kwang gefragt:

"Warum braucht es überhaupt noch Gotteshäuser? So entstand die Idee für Pastoren ohne Kirche, für Menschen, die die Kirche verlassen haben, um ihren Glauben zurückzufinden. Dafür mussten wir natürlich auf unser Einkommen als Pastoren und die Spenden der Gläubigen verzichten."

Das Geld war und ist knapp, und spiegelt damit die Realität vieler Pastoren wieder, weiß Bae Dawkmahn, Professor am Nehemiah Institut für christliche Studien in Seoul. Weitere Skandale um Vetternwirtschaft und Korruption, sowie die demographische Entwicklung seien dafür verantwortlich, dass die Zahl der Anhänger christlicher Kirchen seit den 90er Jahren von 20 auf 15 Prozent zurückgegangen ist. Die Folge: Pastoren werden arbeitslos.

Um zu überleben, müssen sie Teilzeitjobs annehmen. Sie arbeiten als Fahrer, fahren Milch und Zeitungen aus, sie unterrichten in verschiedenen privaten Instituten. In vielen dieser Haushalte sind es jetzt die Frauen, die Vollzeit arbeiten und für das Einkommen sorgen. Das ist ein großes Problem.

Die Corona-Pandemie hat die Situation der Kirchen verschärft.

Statt zur Kirche zu gehen, gucken sich mehr und mehr Christen Predigten im Internet an, das ist kostenlos und sie können es nutzen, wo und wann sie wollen. Und ein besonders beliebter Ort sind Cafés. Denn Südkoreaner lieben Café noch mehr als Koreas Nationalgericht Kimchi Kohl. Sagt einem eine Predigt nicht zu, wechselt man einfach zur nächsten. Die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde löst sich auf.

Arbeitslose oder auch von der eigenen Kirche enttäuschte Pastoren eröffnen deshalb jetzt häufig Cafés. So verkaufen sie unter der Woche Café und Saft, am Sonntagmorgen wird das Café zur Kirche. Und mehr und mehr junge Christen kommen zu diesen neuen Orten für die Predigt. Das ist freier, sie sind autonomer.

Genauso, wie es Teilzeitpastor Choi Joo Kwang seit August 2020 anbietet. Auch wenn er inzwischen vieles anders macht.

"Anders als viele andere Kirchen, wo der Pastor vorn steht und seine Messe hält, steht bei uns der Austausch im Vordergrund. Jedes Mitglied liest eine Stelle aus der Bibel vor und erzählt, wie es diese Stelle versteht. Und da zeigen sich dann die Unterschiede, denn wir sind alle verschiedene Menschen." Choi Joo Kwang, südkoreanischer Café-Betreiber und Pastor

Früher war Choi ein erzkonservativer Pastor, predigte zum Beispiel gegen Homosexualität. Seine Gemeinde ist noch klein, Geld verdient er damit auch keins, denn alle Spenden würden am Jahresende an Bedürftige vergeben. Doch seine Familie und er seien viel zufriedener als früher, berichtet Choi zufrieden.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!