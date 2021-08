Gottesdienst für Flutopfer im Aachener Dom

Eineinhalb Monate nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wird heute im Aachener Dom der Opfer gedacht. Gerade findet ein ökumenischer Gedenkgottesdienst statt, dann spricht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Gedenken an Opfer der Flutkatastrophe

Eingeladen worden sind unter anderem Geschädigte der Flutkatastrophe, Hinterbliebene, Helferinnen und Helfer, Notfallseelsorger und Vertreter der betroffenen Nachbarländer. Aus der Politik nehmen außerdem auch die Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, Malu Dreyer (SPD) und Armin Laschet (CDU), teil.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bayerns Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Bätzing, gestalten den Gedenkgottesdienst gemeinsam mit Vertretern anderer Religionen.

Bischof Bätzing: Viel Kraft und Zeit für Trauer und Neubeginn

"Welch eine Zerstörung in so kurzer Zeit! Was für eine Not", klagte Bischof Bätzing in seiner Predigt. "Es verschlägt einem die Sprache", sagte er mit Blick auf die Menschen, deren Angehörige in den Fluten umgekommen sind und die ihre Häuser und Existenzgrundlage verloren haben.

"Trauer um die verlorenen Menschen braucht Zeit, und es braucht unfassbar viel Kraft für Wiederaufbau und Neubeginn." Bischof Georg Bätzing

Landesbischof Bedford-Strohm: Klimawandel bei uns angekommen

Bedford-Strohm sagte in seiner Predigt: "Gott war da, mitten in den Fluten. Aber nicht als der, der auf den Flutknopf gedrückt hat, sondern als der, der mit den Opfern geschrien hat, der mit ihnen gelitten hat, der sie getragen hat in den Abgründen."

Der bayerische Landesbischof bekundete die Hoffnung, dass die Katastrophe zu einem Neuanfang führe. "Die Folgen des menschengemachten Klimawandels sind bei uns angekommen. Das haben wir verstanden", so der Geistliche. Vielleicht lasse sich in 20 Jahren rückblickend sagen, dass die Schäden zu veränderten Prioritäten in der Politik geführt haben.

Mehr als 180 Menschen bei Hochwasser gestorben

Als zentraler Punkt in Europa soll Aachen daran erinnern, dass auch die Nachbarländer Belgien, Luxemburg und die Niederlande von der Katastrophe betroffen sind.

Nach Starkregen waren Mitte Juli im Westen Deutschlands mehrere Ortschaften überflutet worden. Häuser wurden weggerissen, Straßen unterspült, viele Anwohner verloren all ihr Hab und Gut. Mehr als 180 Menschen starben. Die meisten Opfer waren im Ahrtal zu beklagen. Vier Menschen werden dort noch immer vermisst.