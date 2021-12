Google-Jahresrückblick: Danach hat Deutschland 2021 gesucht

Was ist wirklich wichtig? Eine Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss. Was sehr vielen Menschen im zu Ende gehenden Jahr wichtig war - diese Frage beantwortet ein Blick auf die Internet-Suchanfragen 2021.

Sport, Seuche, Politik

Die erste Erkenntnis, die vor allem Virologen nicht gefallen dürfte: Das Coronavirus - 2020 noch unangefochten wichtigstes Thema bei Google - lag im bald vergangenen Jahr nur noch auf Rang 3 der "Trending Topics", eingerahmt von drei Sportereignissen und einer Bundestagswahl.

Die Top 5 der "Trending Topics" bei Google

EM 2021 Bundestagswahl 2021 Corona Bundesliga Olympia 2021

Auf den nachfolgenden Plätzen folgt zwischen Natur- und anderen Katastrophen (Hochwasser - Vulkanausbruch La Palma - (Havarie im) Suezkanal - Bahnstreik - Whatsapp Störung) immerhin noch die Biontech Aktie.

Betrachtet man den Corona-Komplex allerdings über verschiedene Suchmaschinen und alle damit zusammenhängenden Suchbegriffe hinweg, blieb die Pandemie (neben Sport, Politik und Klatsch) auch 2021 deutschland- wie weltweit das beherrschende Thema.

"Corona" bei BR24 digital

Auch bei BR24 digital dominierte Covid-19 - neben einigen Dauerbrennern wie den skurrilen Vorgängen um den "Drachenlord" und natürlich den Verkehrsmeldungen - die Suchanfragen. Sollte man auf Totimpfstoffe warten? Moderna-Booster nach Astrazeneca/Biontech? Welche Corona-Regeln gelten? Stets vielgesucht: die jeweils aktuellsten Beschlüsse der Politik (Pressekonferenz Söder heute), aber auch: Ausgangssperre Bayern / Inzidenz(wert) Bayern / Lockdown Bayern / Schule Corona Bayern / Krankenhaus Ampel Bayern / Katastrophenfall Bayern / Maskenpflicht Bayern

Millionenfach vor allem die Nachfrage nach den BR24-Serviceangeboten mit den jeweils aktuellsten Zahlen.

Zugleich ging, verglichen mit dem Vorjahr, das Interesse deutlich mehr ins Detail. So registrierte die Fachredaktion Wissen verstärkte Nachfragen nach Begriffen wie FFP2 / Astrazeneca / Novavax / CT Wert / Digitaler Impfpass. Corona, so scheint es, machte aus vielen von uns unfreiwillige Seuchenexperten.

Seelentröster gesucht

Zurück zu Google. Auch hier zeigte sich: Corona hinterlässt Spuren. Wie bleibt man psychisch gesund wurde dieses Jahr weltweit öfter gesucht als je zuvor - übrigens ebenso wie Seelenverwandte und Seemannslieder, wobei letzteres dem Erfolg von Nathan Evans Version des Walfängerliedes "Wellerman" geschuldet sein dürfte.

Zudem rückt die Ökologie global immer mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Öfter gegoogelt als je zuvor wurden 2021: Auswirkungen des Klimawandels, Nachhaltigkeit, Wie schütze ich die Umwelt.

Google, wie alt ist ...

Soll man es als Symptom einer alternden Gesellschaft deuten, wenn im Zentrum des Interesses (abgesehen von Sport und anderem Weltbewegenden) konstant das Alter dieses oder jener Prominenten steht? Neben der Frage nach den aktuell abgezählten Lebensjahren der Queen (welche gefühlt schon fast so lange interessieren wie die Queen regiert) wollten die Deutschen 2021 von Google wissen:

Die meistgegoogelten Fragen 2021

Wie lange ist ein Schnelltest gültig? Wie alt ist die Queen? Wie lange dauert ein PCR-Test? Wie alt ist Thomas Gottschalk? Wie alt ist Helene Fischer? Wie hat Deutschland gespielt? Wie lange geht der Lockdown? Wie viele sind geimpft? Wie viel Grad wird es heute? Wie alt ist Thomas Müller?

Laschet vor Scholz - aber hinter Baldwin

Aufschlussreich auch das Ranking der meistgesuchten Namen. Wenig scheint die Deutschen in diesem Jahr so bewegt zu haben wie der Herzstillstand des dänischen Fußballers Christian Eriksen im EM-Spiel gegen Finnland, gefolgt vom Drama um Alec Baldwins Unglücksschuss am Filmset, der weltweit die meiste personenspezifische Aufmerksamkeit gefunden hat.

Unter den deutschen Kanzlerkandidaten des Jahres liegt übrigens Armin Laschet knapp vor Olaf Scholz und Annalena Baerbock. Ein schwacher Trost für den CDU-Kandidaten, zumal sich das Interesse nach der Wahl begreiflicherweise deutlich Richtung Scholz verschoben hat, mit einem Spitzenwert am Tag seiner Vereidigung.

Die Top 5 der gesuchten Eigennamen

Christian Eriksen Alec Baldwin Gil Ofarim Armin Laschet Olaf Scholz

Und was macht Europa?

Ein Lichtblick für die von Ohnmachtsgefühlen geplagten Europäer: Im Interesse der Welt spielen europäische Themen eine eher wachsende Rolle. Im Juli, teilt Google mit, wurde die Frage wie oft hat Italien die EM gewonnen zum ersten Mal zum weltweiten Trend; den Eurovision Song Contest googelten dreimal mehr Menschen als American Idol.

Und die Europäer selbst? In Österreich interessierte 2021 erwartungsgemäß nichts länger als die Personalie Sebastian Kurz, in der Schweiz galt das größte Suchinteresse überraschend der gleichgeschlechtliche(n) Ehe. Die Kulturnation Frankreich beschäftigte sich 2021 außer mit dem Tod von Jean-Paul Belmondo und der Trennung von Daft Punk auch mit der Frage Pourquoi Rudiger porte un masque - warum trägt Antonio Rüdiger eine Maske? Und: In Großbritannien ist der Brexit kein Thema mehr.