Google-Jahresrückblick: Danach hat Deutschland 2020 gesucht

Meistgesucht bei BR24: Corona Bayern, die Corona-Regeln in Bayern, Pressekonferenz Söder

Im vergangenen Jahr kamen die meisten Nutzer mit den Suchwörtern Corona Bayern, Nachrichten Bayern und Corona Deutschland von Google auf die BR24 Seite, um sich über die neusten Entwicklungen in der Pandemie zu informieren.

In kürzester Zeit gab es viele Regelungen, die sich oft von Bundesland zu Bundesland unterschieden. Die Leute suchten die Corona-Regeln in Bayern, wollten wissen wann die nächste Pressekonferenz mit Söder stattfindet und suchten ganz allgemein nach Coronavirus Tipps.

Schule Bayern, Schulausfall und Schulschließung

Bereits Anfang 2020 suchten die Menschen in Bayern nach Schulausfall. Der Grund: Sturm Sabine, der in einigen Regionen des Freistaats schlimme Verwüstungen hinterließ und in anderen fast spurlos vorüber zog.

Wegen den ersten Maßnahmen gegen Corona stiegen die Suchanfragen zu Schule Bayern, Schulausfall und Schulschließungen im März und April enorm an und erreichten ihren Höchstwert. Nach den Sommerferien, im September, zeichnete sich erneut ein Peak ab, ebenso im November und Dezember.

Lockdown, Ausgangssperre und Ausgangsbeschränkung

Ähnlich wie die Corona-Infektionszahlen in Bayern stiegen und fielen auch die Anfragen zu Lockdown, Ausgangssperre und Ausgangsbeschränkung. Wobei im Frühjahr mehr Leute nach Ausgangssperre und Ausgangsbeschränkung suchten als beim zweiten Lockdown im Herbst. Genau andersrum als beim Suchwort Lockdown.

Top-Suchanfragen zu Corona bei Google

Um das Interesse an der Corona-Pandemie besser darstellen zu können, veröffentlichte Google eine entsprechende Sonderkategorie. Demnach recherchierten die Menschen in Deutschland Begriffe wie Corona Deutschland oder Corona aktuell. Suchanfragen, die User auch häufig auf die BR24-Seite leiteten. Die Menschen interessierten sich aber auch für das Robert Koch-Institut (RKI), Symptome bei einer Covid-19-Infektion und die Corona-App.

Coronavirus

Corona Deutschland

Corona aktuell

RKI

Coronavirus Tipps

Corona Symptome

Coronavirus NRW

Coronavirus Berlin

Corona App

Corona Italien

Top W-Fragen

Auf der Suche nach Antworten zu alltäglichen und nicht ganz so alltäglichen Fragen, werden nicht nur einzelne Begriffe oder Namen in die Google-Suche eingegeben, sondern auch ganze Fragen. Viele davon sind in diesem Jahr ebenfalls von dem Thema Corona geprägt. Deutschlandweit suchten die Menschen bei Google am häufigsten nach: Wo bekomme ich Mundschutz her? und Warum sterben in Italien so viele an Corona? . Viele machten sich offensichtlich aber auch Sorgen um ihre Frisur: Wann öffnen Friseure wieder?

Bei BR24 fällt eine Frage besonders auf. Sie hat nicht, wie die vielen anderen Fragen, etwas mit der Pandemie zu tun. Anfang Dezember interessiert die Menschen in Bayern vor allem: Wann kommt der Nikolaus in Bayern?

Meistgesuchte "Wann-Fragen" bei BR24