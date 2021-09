Gold für Kanutin Edina Müller bei den Paralympics

Bei den Paralympics in Tokio hat Edina Müller ihre erste Goldmedaille im Kanu gewonnen. Im Finale über die 200 Meter setzte sich Müller vor der Ukrainerin Marina Maschula durch und gewann damit nach Silber in Rio ihr zweites Edelmetall in ihrer neuen Sportart. Zuvor hatte die Hamburgerin bereits als Rollstuhlbasketballerin Gold und Silber geholt.