Gluthitze in Griechenland soll zwei Wochen dauern

Die Hitze in Griechenland soll länger anhalten und die Temperaturen höher steigen als zunächst erwartet. Vor allem in den Städten ist die Hitze besonders schwer erträglich, weil sich Gebäude und Straßenschluchten von Tag zu Tag stärker aufheizen. Außerdem herrscht im ganzen Land extreme Waldbrandgefahr.

Selbst am späten Nachmittag sind es immer noch 39 Grad in Athen. Am Syntagma-Platz stehen etwa ein Dutzend Menschen mit ausgestrecktem Arm an der Straße. Sie alle wollen ein Taxi ergattern, aber das ist momentan gar nicht so leicht – obwohl die Taxis hier im Sekundentakt vorbeikommen. Doch die Nachfrage ist groß, denn viele Leute wollen momentan selbst ganz kurze Strecken lieber im klimatisierten Auto zurücklegen, als zu Fuß zu gehen – wegen der Hitze.

Kein Geld für Klimaanlage

Für die Griechinnen und Griechen sind heiße Temperaturen eigentlich nichts Ungewöhnliches – man arrangiert sich. "Wir haben zehn Ventilatoren zu Hause, für Klimaanlagen haben wir kein Geld – Willkommen in Griechenland", sagt Tatialena, eine junge Athenerin und lacht. Auch für Giorgos Chionidis ist die Hitze an sich nichts Ungewöhnliches. Ein wenig nachdenklich ist er aber doch: "Wir sind schon besorgt über den Klimawandel. Darüber was die Menschen dem Planeten antun und dass es Überhitzung gibt."

Diesjährige Hitze "ein gefährliches Phänomen"

Denn auch wenn es in Griechenland Hitzewellen immer schon gegeben hat – in diesem Jahr ist etwas anders, sagt Theodor Kolidas, der Leiter des Griechischen Nationalen Wetterdienstes. Ihm zufolge wird die Hitzewelle sehr wahrscheinlich bis zum 6. August andauern und damit insgesamt zwei Wochen. "Das ist ein gefährliches Phänomen, weil es so lange anhält“, so Kolidas. Dazu kommt, selbst nachts fallen die Temperaturen nicht mehr unter die 30-Grad-Marke.

Etwa 4.000 Tote bei letzter vergleichbarer Hitzewelle

Eine vergleichbare Hitzewelle hat es zuletzt 1987 gegeben. Etwa 4.000 Menschen sind Schätzungen zufolge aufgrund der extremen Temperaturen gestorben. Damals waren nur wenige Menschen im Besitz von Ventilatoren oder gar Klimaanlagen und die aufgeheizten Stadtwohnungen wurden vor allem für ältere Menschen zur Todesfalle. Denn obwohl mittlerweile deutlich mehr Wohnungen besser ausgestattet sind, gibt es immer noch viele Menschen, die sich keinen Ventilator, geschweige denn eine Klimaanlage leisten können.

Hitzenotunterkünfte in Athen

Deswegen habe die Stadt Athen drei klimatisierte Räume eingerichtet, in denen sich die Menschen von 8 Uhr morgens bis neun Uhr abends aufhalten können, erzählt Nikos Vafiadis, stellvertretender Bürgermeister von Athen und zuständig für Soziales. Eine dieser Hitzenotunterkünfte befindet sich im Zentrum Athens: Es handelt sich dabei um einen ziemlich großen Raum, an einer Wand hängt ein Fernseher auf dem gerade die Olympischen Spiele übertragen werden. Davor ein paar Sofas und in der in der Mitte des Raumes befindet sich ein Tresen, eine Mitarbeiterin schenkt Vafiadis ein Glas Saft ein. "Wir stellen den Menschen kaltes Wasser, Säfte und andere Getränke zur Verfügung, damit sie sich in diesen Tagen wenigstens in diesem Raum ein bisschen abkühlen können", so Vafiadis.

Temperaturen sollen in Athen auf bis zu 43 Grad ansteigen

Bislang hält sich der Andrang aber noch in Grenzen: An diesem Tag sind etwa 15 Leute gekommen, um Schutz vor der Hitze zu finden. Ein Interview geben möchte niemand. Gut möglich, dass es in den kommenden Tagen aber noch voller wird, wenn die Temperaturen noch einmal steigen – laut aktueller Prognosen soll es bis zu 43 Grad heiß werden. Extrem hohe Temperaturen und die vorangegangene wochenlange Trockenheit versetzen die Behörden aber noch aus einem ganz anderen Grund in Alarmbereitschaft. Denn seit Tage herrscht eine hohe Waldbrandgefahr.

Landesweit extreme Waldbrandgefahr

"Wir fordern die Bürger auf, jede unnötige Aktivität zu vermeiden, die einen Brand verursachen könnte. Wir müssen alle äußerst vorsichtig sein", mahnt Michalis Chrysochoidis, Minister für Bürgerschutz – und das nicht ohne Grund: Regelmäßig kommt es in Griechenland in den Sommermonaten zu Waldbränden. Auch in diesem Jahr hat es schon mehrere Feuer gegeben- unter anderem in der Nähe von Patras und in einem Vorort von Athen. Bislang ist niemand zu Schaden gekommen, aber vor drei Jahren starben bei der bisher schwersten Brandkatastrophe des Landes im Badeort Mati nahe Athen 102 Menschen.

Katastrophenschutz warnt Menschen unter anderem per SMS

Seitdem warnt der Katastrophenschutz die Bevölkerung nicht nur über Radio, Fernsehen und Social Media, sondern die Behörde warnt die Menschen in den betroffenen Regionen zusätzlich per SMS, damit sie rechtzeitig ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit bringen. Auch wenn die Warnsysteme verbessert wurden, hoffen Behörden wir Bürger, dass sie trotz der extremen Hitze gar nicht erst zum Einsatz kommen werden.