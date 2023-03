Glückliche Finnen, nicht ganz so glückliche Deutsche

Finnland bleibt das Land mit der glücklichsten Bevölkerung der Erde. Das geht aus dem jährlich erscheinenden Weltglücksbericht hervor, der anlässlich des Internationalen Tags des Glücks an diesem Montag veröffentlicht wurde.

Trotz der stark verschlechterten Sicherheitslage in Europa wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und des noch nicht abgeschlossenen finnischen Nato-Beitritts belegte das nordische EU-Land auch im sechsten Jahr in Folge den Spitzenplatz. Dahinter folgen Dänemark, Island, Israel und die Niederlande. Deutschland kommt diesmal auf Rang 16 – zwei Plätze schlechter als im Vorjahr.

Lebenszufriedenheit auch während Corona-Pandemie stabil

Die Lebensbewertungen seien in den meisten Bevölkerungen der Erde trotz mehrerer sich überschneidender Krisen bemerkenswert stabil geblieben, schreiben die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in dem Bericht. In den von der Corona-Pandemie geprägten Jahren 2020 bis 2022 sei die Lebenszufriedenheit im globalen Durchschnitt genauso hoch gewesen wie in den drei Jahren vor der Pandemie.

Sechs Schlüsselfaktoren für Glücksempfinden

Die Studienverantwortlichen, die den Bericht auf Basis von Umfragen des Instituts Gallup veröffentlichen, berechnen das Ranking jeweils auf Basis von Daten der vergangenen drei Jahre. Für das Glücksempfinden haben sie sechs Schlüsselfaktoren ausgemacht: soziale Unterstützung, Einkommen, Gesundheit, Freiheit, Großzügigkeit und die Abwesenheit von Korruption.

Glücklicher sind die Menschen dem Bericht zufolge generell in Ländern, in denen Glück und Wohlbefinden möglichst gleichmäßig in der Bevölkerung verteilt sind.

Glücksatlas: Bayern innerhalb Deutschlands am zweitglücklichsten

Innerhalb Deutschlands gibt es eine ähnliche Erhebung: Im "Glücksatlas", den die Universität Freiburg im November vergangenen Jahres veröffentlicht hat, wird das Glücksempfinden innerhalb Deutschlands untersucht. Demnach leben die glücklichsten Deutschen in Schleswig-Holstein. Am wenigsten zufrieden sind die Menschen laut der Studie in Mecklenburg-Vorpommern.

Auch gutes Einkommen sorgt für Lebenszufriedenheit

Bayern sei das "Glücksland Nummer zwei", berichteten die Forscher im vergangenen November. Ihre Begründung: "Viele junge, gut ausgebildete Einwohner mit gutem Einkommen, junge Familien und eine gute Wirtschaftsstruktur tragen dazu bei." Selbst während der Corona-Krise sei die Zufriedenheit hier im Durchschnitt höher gewesen als in vielen anderen Regionen.

Die Studie begründet das gute Abschneiden unter anderem mit dem in Bayern höheren Haushaltsnettoeinkommen. Im unteren Einkommensbereich gebe es jedoch Probleme. Die Wissenschaftler verweisen insbesondere auf immens hohe Wohnkosten. Der neue finanzielle Druck bremse die Erholung der Lebenszufriedenheit im Jahr 2022 ab. Die glücklichsten Deutschen leben dem Glücksatlas zufolge in Schleswig-Holstein.