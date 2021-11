Glasgow: Zehntausende fordern mehr Einsatz gegen Klimawandel

Allein im schottischen Glasgow haben Zehntausende Demonstranten am Samstag von den Teilnehmern des UN-Klimagipfels ein entschlosseneres Handeln gegen den Klimawandel gefordert. Die Teilnehmer der Protestaktion kritisierten unter anderem den Verlauf der Verhandlungen, die nach ihrer Ansicht bisher nicht die erforderlichen Maßnahmen hervorbrachten. Die Stimmung unter den Demonstranten war trotz Regenschauer gut, die Menge blieb friedlich. Auch in anderen europäischen Städten wie London, Paris, Dublin, Kopenhagen, Zürich und Istanbul fanden Klimaproteste statt.

"Wir führen diese Gespräche, aber es gibt keine Politik, die sie unterstützt", rief Daze Aghaji, ein Teilnehmer der Demonstration in Glasgow. Er kritisierte eine fehlende Beteiligung der Öffentlichkeit an den Verhandlungen. "Wie soll eine vernünftige Politik entstehen, wenn die Menschen, die davon betroffen sind, nicht einmal im Raum anwesend sind?" Die 24-jährige Megan McClellan aus Glasgow sagte, sie bezweifle, dass die Unterhändler wirklich zuhörten.

Präsident des UN-Gipfels: "Verstehe die Frustration"

Die Demonstranten trugen Schilder mit Botschaften wie "Alarmstufe Rot für die Menschheit", "Stoppt die Umweltverschmutzer", "Wir beobachten euch" oder einfach "Ich bin wütend". Der Präsident des Gipfels, Alok Sharma, sagte auf einer Pressekonferenz, er verstehe die Frustration der Demonstranten. "Ich denke, wir haben insgesamt Fortschritte gemacht", sagte Sharma. "Ich denke, die Menschen haben sich in den Verhandlungsräumen konstruktiv verhalten."

Am Tagungsort in einer riesigen Konferenzhalle arbeiteten die Unterhändler den siebten Tag in Folge an der Fertigstellung von Vertragsentwürfen, die nächste Woche den zuständigen Ministern zur Genehmigung vorgelegt werden sollen. Zu den Zielen des Klimagipfels, an dem fast 200 Länder teilnehmen, gehören neue Zusagen, um das Ziel zu erreichen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Auch eine regelmäßigere Überprüfung der Klimaziele der Staaten sowie finanzielle Hilfen für ärmere Länder werden angestrebt.

Proteste in London und Istanbul

In London versammelten sich Hunderte Demonstranten vor der Bank of England zu einem Marsch zum Trafalgar Square. In Istanbul brachten Menschen ihre Kinder zu einer Demonstration am Samstag mit, um die Auswirkungen der globalen Erwärmung auf künftige Generationen zu betonen. "Ich möchte, dass meine Kinder in der Zukunft auf einem schönen Planeten leben", sagte Teilnehmerin Kadriye Basut.