Glamourös und gefährlich – Risiko Filmset

Filme zu drehen ist spektakulär - manchmal auch spektakulär gefährlich. Das zeigt nicht zuletzt der Vorfall um den Schauspieler Alec Baldwin, der bei Dreharbeiten zu dem Western "Rust" mit einer Filmwaffe offenbar aus Versehen die Kamerafrau Halyna Hutchins getötet hat. Vorfälle aus der Vergangenheit zeigen: Wo Autos explodieren oder Pistolen abgeschossen werden, gibt es immer wieder Unfälle mit Verletzten und Toten.

Stuntleute mit hohem Risiko

Gleich zwei tödliche Unfälle bei Dreharbeiten in den USA gab es beispielsweise im Jahr 2017. Am Set der Comic-Verfilmung "Deadpool 2" mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle starb eine Stuntfrau. Sie hatte bei den Dreharbeiten die Kontrolle über ihr Motorrad verloren und war in ein Haus gerast.

Bei den Dreharbeiten der Zombie-Serie "The Walking Dead" starb ein Stuntman ebenfalls nach einem Sturz an seinen schweren Kopfverletzungen.

Schwere Unfälle - auch mit Todesfolge - gebe es an Filmsets seit Jahrzehnten, besonders betroffen seien Stuntleute, die dafür bezahlt würden, sehr riskante Szenen zu drehen und sich dieses Risikos auch bewusst seien, sagt Entertainment Reporter David Cohen im Interview mit dem Radionetzwerk NPR.

Dreh ohne Genehmigung: Tote und Verletzte

Umso geschockter ist die Branche, wenn es Filmschaffende erwischt, die sich solchen Risiken eigentlich nicht aussetzen sollten. Wie der tödliche Unfall am Set vom Musikfilm "Midnight Rider" im Jahr 2014. Damals starb die Kamerassistentin Sarah Jones. Die Filmcrew wollte eine Traumszene auf Zugschienen drehen, dafür wurde dort ein Metallbett aufgebaut – das Team konnte sich nicht mehr rechtzeitig vor einem heranfahrenden Zug in Sicherheit bringen erklärt Journalist Cohen: "Die Bahn traf das Bett, dass sich in Schrapnell verwandelte und einigen Teammitgliedern Knochen brach. Sarah Jones wurde davon auf die Schienen gedrückt und starb sofort."

Sechs Crewmitglieder wurden damals verletzt, wie sich herausstellte, hatte der Regisseur Randall Miller keine Erlaubnis, auf den Schienen zu drehen und wurde deswegen auch zu einer Haftstrafe verurteilt. Der Film wurde nie fertiggestellt.

Miller ist damit der Erste, der wegen eines Todesfalls an einem Filmset ins Gefängnis musste, denn meist blieben Unfälle am Set ohne rechtliche Folgen oder Anklage.

Auch Platzpatronen können gefährlich werden

Der Fall löste in Hollywood eine Diskussion über die Sicherheitsstandards und Verantwortlichkeiten bei Dreharbeiten aus. Dies ist wohl auch Zeichen einer anderen Arbeitskultur in Hollywood. Denn manches Mal schienen tödliche Unfälle Filme sogar noch interessanter zu machen – wie beispielsweise im Fall von "The Crow" aus dem Jahr 1993.

Damals starb Hauptdarsteller Brandon Lee weil er von einem Fragment einer Pistolenkugelattrappe getroffen wurde. Diese hatte sich im Lauf verklemmt und dann gelöst, als eigentlich eine Platzpatrone am Set zum Einsatz kam.

Brandon Lee, der in dem düsteren Film einen von den Toten auferstandenen Rächer spielt, hatte damals noch nicht alle Szenen abgedreht, Doubles und Computeranimation mussten helfen, den Film fertig zu stellen.