G7, EU und Nato verlangen Stopp der Invasion

Der Westen steht gemeinsam an der Seite der Ukraine, verurteilt den russischen Angriffskrieg auf das Schärfste und verlangt den sofortigen Stopp der Invasion – so steht es in jeder der drei Gipfelerklärungen von Nato, G7 und Europäischer Union. Die EU nennt die Attacken auf Zivilisten, auf Krankenhäuser, Schulen und Schutzräume "Kriegsverbrechen" und kündigt an, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

"Wladimir Putin hat alle roten Linien überschritten, er lässt unschuldige Menschen töten, und wir müssen ihm zeigen: Genug ist genug", sagt der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger. Die europäische Militärhilfe für die Ukraine wird ausgeweitet, die humanitäre Unterstützung für die Kriegsflüchtlinge aufgestockt, ein milliardenschwerer Fonds für den Wiederaufbau des Landes vorbereitet.

EU verabschiedet neues Sicherheitskonzept

Grünes Licht gibt die EU für ihren "strategischen Kompass", ein neues Sicherheitskonzept, das Europa unabhängiger von der Hilfe der USA und handlungsfähiger machen soll, mit mehr Zusammenarbeit bei Rüstungsprojekten und Auslandeinsätzen sowie einer 5.000 Mann starken, schnellen Eingreiftruppe, die bis 2025 einsatzbereit sein soll.

Neue Sanktionen gegen Moskau behält sich die EU ausdrücklich vor, verhängt sie aber noch nicht. Auch deshalb, weil es gegen einen Öl- und Gasboykott, wie ihn der ukrainische Präsident Selenskyj verlangt, unter anderem aus Deutschland Widerstand gibt. Auch Österreich ist dagegen. Der österreichische Ministerpräsident Karl Nehammer sagte, es werde "mit uns kein Gas- und Ölembargo gegenüber der russischen Föderation geben". Das sei derzeit nicht realistisch.

EU will Abhängigkeit von russischem Öl und Gas loswerden

Die Sorge in einige Hauptstädten ist groß, dass die russischen Lieferungen nicht so schnell zu ersetzen sind, was die ohnehin schon enorm gestiegenen Energiepreise noch weiter in die Höhe treiben und damit Unternehmen und Arbeitsplätze in Europa gefährden könnte.

"Sanktionen müssen eine größere Wirkung in Russland haben, als bei uns", findet Belgiens Regierungschef Alexander de Croo. Um Energiemangel vorzubeugen, will die EU ihre Abhängigkeit von russischem Öl und Gas so schnell wie möglich loswerden. Alternativen könnten Flüssiggaslieferungen aus Katar und den USA sein.

Biden: "Europäischen Gasbedarf verringern"

Washington will noch in diesem Jahr 15 Milliarden Kubikmeter zusätzlich über den Atlantik transportieren lassen, bis 2030 sollen es jährlich 50 Milliarden Kubikmeter sein, das entspricht einem Drittel der heutigen Importe aus Russland. Der am Rande des EU-Gipfels vereinbarte Deal soll Europa laut US-Präsident Joe Biden dem Ziel einer sicheren und sauberen Energieversorgung in zwei Schritten näherbringen: "Erstens, indem Europa seine Abhängigkeit von Russland so schnell wie möglich reduziert, und zweitens, indem der europäische Gasbedarf insgesamt verringert wird."

Um die explodierenden Energiepreise zu dämpfen, will die EU Gas und Wasserstoff gemeinsam einkaufen – auf freiwilliger Basis, wie es auf deutsches Drängen hin in der Abschlusserklärung heißt. Außerdem sollen die Erdgasspeicher über den Sommer zu mindestens 80 Prozent gefüllt, das europäische Leitungssystem ausgebaut und der klimafreundliche Umbau im Rahmen des sogenannten "Green Deals" vorangetrieben werden.

Der lettische Ministerpräsident Krisjanis Karins sagt dazu: "Erst müssen wir wegkommen vom russischen Gas, und dann ganz weg vom Gas, hin zu den Erneuerbaren Energien."