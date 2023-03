Gift im Haushalt: Die unterschätzte Gefahr für Kinder

Es sind diese Dinge, von denen man hofft, dass sie nicht passieren – bis sie doch passieren: Die Zweijährige sitzt schreiend vorm Schrank mit den Putzmitteln, der Fünfjährige hat nach dem Toben im Gebüsch rote Flecken auf der Haut; oder aber der Große riecht verdächtig nach Papas Gin. Und jetzt?

Über 100.000 Kinder vergiften sich in Deutschland pro Jahr im elterlichen Haushalt. Der heutige 20. März ist daher "Tag des Vergiftungsschutzes für Kinder im Haushalt" - ein Aktionstag, der zeitgleich mit Frühlingsanfang und aufkommendem Putzeifer die Aufmerksamkeit auf Maßnahmen zum Schutz vor Vergiftungsrisiken im Haushalt richten will.

Erste Anlaufstelle: Der Giftnotruf

Die allererste Vorkehrung: Notieren Sie sich da, wo Sie vermutlich schon die allgemeine Notrufnummer 112 und Ähnliches angepinnt haben, auch den Giftnotruf. Sieben Erste-Hilfe-Zentralen für Vergiftungsfälle gibt es in Deutschland; für Bayern ist der Giftnotruf der Toxikologie an der Technischen Universität München (TUM) zuständig.

Der Giftnotruf München: 089/19240

Der Giftnotruf ist im Notfall rund um die Uhr erreichbar. Zusätzlich beantworten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Montag bis Freitag (9.00 bis 15.00 Uhr) kostenlos auch allgemeine Anfragen zu Vergiftungen.

Über 20.000 Anrufe pro Jahr betreffen Kinder

Ein Service, der gut genutzt wird. Zum Start 1975 wählten kaum 3.000 Ratsuchende die neue Nummer, zur Jahrtausendwende waren es schon zehnmal so viele. "Aktuell rufen uns pro Jahr über 40.000 Menschen an, mit steigender Tendenz", berichtet Dr. Raphael Stich, geschäftsführender Oberarzt an der TUM und klinischer Toxikologe. Über die Hälfte der Anfragen betrifft Kinder unter 14 Jahren, besonders Kleinkinder.

Gerade jetzt, zum Beginn der warmen Jahreszeit, nimmt die Arbeit der Toxikologen quasi täglich zu: denn zu den Gefahren, die im Haushalt lauern, kommen vor der Haustür nun noch "Flora und Fauna", so Raphael Stich - Blätter und Beeren, Insekten und Schlangen, im Spätsommer die Pilze. Die ärgsten Gefahrenquellen lauern indes in den eigenen vier Wänden.

Was für die Kleinen besonders gefährlich ist

"Die häufigsten und potentiell gefährlichsten Vergiftungen bei Kindern kommen von Medikamenten", warnt Toxikologe Stich. Allzu oft liegen bunte "Bonbons" offen im Badezimmer oder auf dem elterlichen Nachttisch - für dreijährige Welterkunder geradezu eine Einladung zum Geschmackstest.

Auch farbige Reinigungsmittel üben eine fatale Anziehungskraft auf kleinere Kinder aus und müssen außer Reichweite gelagert werden. Besonders gefährlich: bleichende Putzmittel und Spülmittel für Geschirrspüler. Stark giftige Substanzen sind auf der Verpackung durch Warnhinweise - etwa Totenkopf-Symbole, Flammen oder ein Rufezeichen in einer Raute - gekennzeichnet.

Was Sie im Notfall tun sollten - und was nicht

Der erste Rat, wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Kind das Falsche geschluckt hat: Ruhe bewahren. Versuchen Sie, Reste des Mittels aus dem Mund des Kindes zu entfernen. Bei Erbrechen achten Sie darauf, dass die Atemwege des Kindes frei bleiben.

Verständigen Sie den Giftnotruf und berichten Sie falls möglich, was genau das Kind eingenommen hat. Rufen Sie nicht den (ohnehin oft überlasteten) allgemeinen Notruf: die Giftspezialisten können schneller einordnen, um welche Art von Vergiftung es sich handelt, was konkret zu tun ist und wo bei Bedarf ein Gegenmittel (Antidot) verfügbar ist.