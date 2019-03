vor etwa einer Stunde

Giffey will Väter von Trennungskindern rechtlich besserstellen

Bundesfamilienministerin Giffey will Väter von Trennungskindern rechtlich besserstellen. Es gehe nicht an, dass der Vater weiter den vollen Unterhalt zahlen müsse, auch wenn das Kind viel Zeit bei ihm verbringe, so die Ministerin.