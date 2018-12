Giffey stellt 300-Millionen-Programm für Erzieherberuf vor

Nach aktuellen Berechnungen im Auftrag des Familienministeriums werden im Jahr 2025 bereits 191.000 Erzieherinnen und Erzieher für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter fehlen. Im Jahr 2030 werden es Giffey zufolge dann knapp 200.000 sein.

Der Bund will den Ländern deshalb von 2019 bis 2022 mit 300 Millionen Euro helfen, mehr Erzieher für eine bessere Betreuung in den Kitas zu finden. Die Länder sollen das Geld laut Giffey unter anderem dazu verwenden, angehenden Erziehern schon während der Ausbildung eine Vergütung zu bezahlen. Bisher werden die ersten beiden Ausbildungsjahre an einer Fachschule nicht bezahlt. Oft müssen angehende Erzieher sogar noch Schulgeld mitbringen. Das schrecke viele Bewerber ab, so die Ministerin. Ohne bessere Bezahlung und Anerkennung werde der Beruf nicht attraktiver werden.

Förderung für 5.000 Auszubildende

Gegenwärtig befinden sich bundesweit knapp 38.300 Fachschüler und Fachschülerinnen in einer Erzieher-Ausbildung. Von dem Bundesprogramm sollen die beiden kommenden Ausbildungs-Jahrgänge profitieren. Der Bund fördert für insgesamt 5.000 Auszubildende die Ausbildungsvergütung, im ersten Jahr zu 100 Prozent, dann absteigend. Zuschüsse gibt es außerdem für Praxisanleiterinnen in den Kitas und für Erzieher, die aufsteigen und mehr verdienen wollen. Giffey erhofft sich von dem Bundesprogramm einen "Impuls" für eine dauerhafte Attraktivitätssteigerung des Erzieher-Berufs.

"Wir werden die Erzieher-Ausbildung konkurrenzfähig machen." Franzsika Giffey (SPD), Bundesfamilienministerin

Erzieher-Gewerkschaft: Offensive kommt zu spät

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisierte die Fachkräfteoffensive als unzureichend. Björn Köhler vom Bundesvorstand der GEW sagte im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, er glaube, "dass die Fachkräfteoffensive zu spät kommt." Bis 2025 gebe es eigentlich einen Bedarf von fast 600.000 Erzieherinnen, die 50.000 Stellen, die mit der Fachkräfteoffensive des Bundesfamilienministeriums geschaffen werden könnten, seien daher "ein Tropfen auf den heißen Stein." Zudem achteten die Länder eifersüchtig darauf, dass der Bund ihnen nicht vorschreibe, wie Qualität auszusehen hat: "Die Ministerin wird sicherlich noch viele Gespräche auch mit den Landesministerien führen müssen, bis klar ist, wie genau das Geld dann ausgegeben wird."

Der Deutsche Städtetag hat die Fachkräfteoffensive hingegen begrüßt. Sie werte den Beruf Erzieherin oder Erzieher auf und mache die Tätigkeit attraktiver, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy. Zugleich plädierte er für mehr Ausbildungsplätze für Erzieher.

Ergänzung für das "Gute-Kita-Gesetz"

Erst in der vergangenen Woche hatten Bundestag und Bundesrat das "Gute-Kita-Gesetz" aus Giffeys Familienministerium verabschiedet, das zum 1. Januar in Kraft treten soll. Der Bund verpflichtet sich damit, sich bis 2022 an der Verbesserung der Kita-Qualität zu beteiligen. Dazu stellt er insgesamt 5,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Von dem Geld sollen Elternbeiträge reduziert und einkommensschwache Familien ganz von der Kita-Gebühr befreit werden.