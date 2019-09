Gibt's doch gar nicht: Bielefeld existiert!

Indizien gab es viele. Nicht nur, dass die angebliche Stadt in einem Landstrich mit dem sonderbaren Namen Ostwestfalen-Lippe liegen soll und lokale Spezialitäten namens Pumpernickel und Bielefelder Luft (ein Pfefferminzschnaps) reklamiert. Auch die Schnapszahl von 333.000 Einwohnern könnte einen stutzig machen haben; erst recht Meldungen wie diese: Bielefeld siegt 3:1 in Regensburg. Oder auch: Bielefeld: Fliegendes Schnitzel beschädigt zwei Autos.

Und doch: Bielefeld existiert! Behauptet zumindest Bielefeld.

Ein Fall für die Wissenschaft

Am 21. August hatte die Stadt jedem eine Million Euro versprochen, der sie von ihrer Nicht-Existenz überzeugen könnte. Der Hashtag #Bielefeldmillion verbreitete sich rasant, auch internationale Medien griffen die Geschichte auf. Rund 2.000 Menschen beteiligten am Wettbewerb - mit wissenschaftlichen Abhandlungen, Kinderbildern, Comics und historischen Karten.

Bielefeld gibt es - die Million nicht

Die Macher zeigen sich beeindruckt, aber nicht überzeugt: Die Million bleibt in - nun ja - Bielefeld. Am gleichen Ort steht seit heute auch ein 600 Kilogramm schwere Findling, ganz in der Nähe des "Leineweber-Denkmals", eines Bielefelder Wahrzeichens. Mit dem Gedenkstein sollen die Historie der 800 Jahre alten Stadt und die Geschichte eines der ersten deutschen Internetphänomene zusammengeführt werden.