Gezi-Park-Proteste: Prozess gegen angeblichen Umstürzler

657 Seiten Anklageschrift - die Staatsanwaltschaft Istanbul hat sich viel Arbeit gemacht, um zu zeigen, dass die Gezi-Park-Proteste vor sechs Jahren ein Umsturzversuch waren. Demonstranten hätten Polizisten Blumen geschenkt, heißt es da zum Beispiel, Frauen hätten ihren Partnern mit Sexentzug gedroht, wenn sie nicht mit auf den Taksim-Platz zur Demo kämen, ein deutscher Pianist habe ein Konzert gegeben.

Claudia Roth: "Woodstock in Istanbul"

Für die Bundestagsvizepräsidenten und Grünen-Abgeordnete Claudia Roth ist das alles nur absurd: "Gezi war doch kein Umsturz. Die Gezi-Park-Bewegung ist entstanden, weil es viele Menschen gab, die Bäume in der Mitte von Istanbul retten wollten." In Deutschland nenne man das aktive Zivilgesellschaft. "Das war ein bisschen Woodstock mitten in Istanbul. Das ist doch kein Putsch." Als Präsident Recep Tayyip Erdogan die Gezi-Park-Proteste 2013 nach mehreren Wochen niedergeschlagen ließ, war sie selbst dabei in Istanbul.

Roth kommt regelmäßig in die Türkei, auch jetzt zum Prozessauftakt. Der dürfe nicht wegen der Berichterstattung über die Bürgermeisterwahl in Istanbul untergehen. Osman Kavala sei schließlich ein international anerkannter Kulturmäzen und Gesprächspartner für europäische Regierungschefs, wie auch für Kanzlerin Angela Merkel.

Goethe-Institut: "Wir wissen jetzt definitiv, dass wir abgehört werden"

In der Anklageschrift findet sich auch ein Treffen Kavalas mit einem deutschen Diplomaten samt Foto - eigentlich ein No-Go. Und auch deutsche Stiftungen und Organisationen in der Türkei sind erwähnt. Das Goethe-Institut beispielsweise arbeitet bei mehreren Projekten mit Kavala und seiner Stiftung Anadolu Kultur zusammen. Nach der Anklageschrift war dem Institutsleiter Reimar Volker klar: "Wir wissen jetzt definitiv, dass wir abgehört werden."