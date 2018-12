Gewerkschaft der Polizei sieht Beauftragte skeptisch

Unabhängige Beauftragte lösten das tatsächliche Problem nicht, so Malchow. In der Polizei gebe es viele Ansprechstellen, die genutzt werden könnten, so der GdP-Vorsitzende.

Menschenverachtendes Verhalten gehört nicht in die Polizei

Malchow fordert eine vollständige Aufklärung der Vorkommnisse bei der Polizei in Frankfurt. "Es geht darum, den Ruf der Polizei aufrechtzuerhalten." Wenn sich die Vorwürfe erhärteten, dann "gehören diese Kollegen nicht in die Polizei." Man müsse sich von solchen Leuten klar distanzieren. Malchow: "Menschenverachtendes Verhalten gehört nicht in die Polizei."