"Fahren auf Kante": Wie lange sind die Grenzkontrollen möglich?

Die verschärften Kontrollen und Zurückweisungen von Asylsuchenden an der deutschen Grenze sind laut Gewerkschaft der Polizei (GdP) personell nicht lange durchzuhalten. Dass sie bald wieder zurückgefahren werden, ist jedoch laut Bundesinnenministerium nicht zu erwarten.

Bundesinnenministerium: Polizei kann "Kraftakt" bewältigen

"Wir wissen, dass das ein großer Kraftakt für die Bundespolizei ist, für die Organisation und für die Einzelnen", sagte ein Ministeriumssprecher. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) halte die verstärkten Kontrollen dennoch für nötig.

Auch habe die Bundespolizei in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass sie große und auch länger andauernde Lagen bewältigen könne. Es sei auch klar, dass sie weiter in der Lage sei, ihre gesetzlichen Aufgaben an Bahnhöfen und Flughäfen zu erfüllen.

GdP: Intensive Kontrollen nur noch "einige Wochen" möglich

Die Gewerkschaft der Polizei hatte zuvor vor einer personellen Überlastung der Einsatzkräfte wegen der verstärkten Grenzkontrollen gewarnt und eine klare zeitliche Begrenzung der Maßnahmen gefordert. "Das schaffen wir nur, weil Dienstpläne umgestellt wurden, die Fortbildungen der Einheiten aktuell auf Eis liegen und derzeit der Abbau von Überstunden gestoppt ist", sagte der GdP-Vorsitzende Andreas Roßkopf den Funke-Zeitungen. "Klar ist: Die intensiven Kontrollen kann die Polizei nur noch einige Wochen aufrechterhalten."

"Wir fahren im roten Bereich", sagt der Gewerkschaftschef

Neben den 11.000 Bundespolizisten an den deutschen Landgrenzen seien seit Tagen weit mehr als 1.000 Bereitschaftspolizisten, die normalerweise Risiko-Fußballspiele oder Großdemonstrationen absichern, an den Grenzen im Einsatz, sagte Roßkopf. "Wir fahren jetzt auf Kante, wir fahren im roten Bereich", erklärte er gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio.

Roßkopf hob zugleich aber hervor, dass die Polizeigewerkschaft hinter dem Bemühen der Politik stehe, die "irreguläre Migration nach Deutschland auch mit Grenzkontrollen durch die Bundespolizei zu reduzieren".

Söder hält Aufstockung der Bundespolizei für nötig

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte kurz nach seiner Amtsübernahme die verstärkten Kontrollen an den deutschen Landgrenzen angeordnet. Dadurch solle die Zahl der Zurückweisungen "nach und nach steigen". Dobrindt machte aber auch bereits deutlich, dass diese Maßnahmen nicht auf lange Dauer angelegt seien und es Ausnahmen für "vulnerable Gruppen" geben solle. Binnen einer Woche stieg dem Minister zufolge die Zahl der Zurückweisungen um fast die Hälfte.

Der innenpolitische Sprecher der Union im Bundestag, Alexander Throm, betonte ebenfalls, dass die Grenzkontrollen bereits Wirkung zeigten. "Deutschland ist nicht mehr der Magnet für Migration in Europa. Ein solches Signal einer restriktiveren Migrationspolitik in Deutschland haben sich unsere europäischen Nachbarn seit vielen Jahren erhofft", sagte der CDU-Politiker.

CSU-Chef Markus Söder sprach nach einer Sitzung des CSU-Vorstands im Zusammenhang mit den verschärften Grenzkontrollen und den Zurückweisungen an den deutschen Grenzen von einer Rückkehr zu "Recht und Ordnung". Auch er verwies darauf, dass das "völlig neue Grenzregime in Deutschland" einschließlich Zurückweisungen "auch im Einvernehmen mit den europäischen Partnern" stattfinde. Zugleich betonte er, das Personal der Bundespolizei müsse verstärkt werden.

SPD-Experte sieht politisches Risiko

Der SPD-Innenexperte Lars Castellucci verwies hingegen darauf, dass der deutsche Weg auch Gefahren berge. "Mit verschärften Grenzkontrollen und unabgestimmten Zurückweisungen auch von Asylsuchenden gehen wir allerdings ein Risiko ein, dass unsere europäischen Nachbarn den gemeinsamen Kurs der Asylreform in Europa verlassen und auf nationale Maßnahmen setzen", sagte Castellucci den Funke-Zeitungen. In der Migration könne Deutschland aber "nur gemeinsam mit unseren Nachbarn erfolgreich sein".

Grüne sorgen sich um Überforderung der Polizei

Die Grünen-Parlamentsgeschäftsführerin Irene Mihalic äußerte Verständnis für die Klagen der GdP. Sie verwies auf Zwölf-Stunden-Dienste und gestrichene Fortbildungen für die Beamten. Diese seien bereits an der Belastungsgrenze angelangt. Sie gehe davon aus, dass sich die Lage rasch zuspitzen werde, sagte Mihalic in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv: "Wenn das noch zwei bis drei Wochen gut geht, dann geht es lange gut."

Mit Informationen von DPA und AFP