Gewalttaten gegen Partner werden immer häufiger

Fast 140.000 Menschen in Deutschland wurden im vergangenen Jahr von ihrem Partner oder Expartner misshandelt, gestalkt oder bedroht. Das geht aus der kriminalstatistischen Auswertung des Bundeskriminalamts hervor. Allerdings: Das sind nur die registrierten Fälle - also solche, in denen die Polizei eingeschaltet wurde. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen. Bundesfrauenministerin Franziska Giffey schätzt, dass nur jede oder jeder fünfte Betroffene Hilfe sucht.

Vier von fünf Opfern sind Frauen

Mehr als 80 Prozent der Opfer sind Frauen. Allein 147 Frauen wurden nach den vorliegenden Daten im vergangenen Jahr von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Die Zahl der gemeldeten Gewaltfälle gegen Frauen ist gegenüber 2016 um rund vier Prozent gestiegen. Giffey führt das unter anderem darauf zurück, dass neue Kategorien in die Statistik aufgenommen worden sind. "Zum Beispiel Freiheitsberaubung, Zwangsprostitution und Zuhälterei."

Die SPD-Politikerin weist zudem darauf hin, dass sich das Problem durch alle gesellschaftlichen Schichten zieht. Reich und arm, deutsch und nicht-deutsch - alle Gruppen sind vertreten. Zwei von drei Tätern sind laut Giffey "bio-deutsch" - laut Statistik knapp 68 Prozent.

"Das Problem geht durch alle gesellschaftlichen Schichten und alle ethnischen Hintergründe." Frauenministerin Franziska Giffey, SPD, im Spiegel

Mehr Geld für Frauenhäuser

Die Ministerin will nun Hilfseinrichtungen für Frauen weiter ausbauen: Es soll mehr Frauenhäuser geben, sagte Giffey im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Das entsprechende Förderprogramm des Bundes soll im kommenden Jahr starten.

Im Notfall gibt es auch das Hilfe-Telefon "Gewalt gegen Frauen". Es ist kostenlos erreichbar unter der Nummer 08000 116 016. Die Mitarbeiter am Telefon sprechen verschiedene Sprachen - und sie helfen, anders als der Titel vermuten lässt, auch Männern, die unter partnerschaftlicher Gewalt leiden.

Jährlicher Gedenktag am kommenden Sonntag

Die Vereinten Nationen machen seit 1999 mit einem jährlichen Gedenktag auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Er findet am kommenden Sonntag statt.