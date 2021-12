Gewaltaufrufe auf Telegram: Hartes Vorgehen gefordert

Angesichts von zunehmend gewaltbereiten Gegnern der Corona-Politik haben Ermittler, Politiker und Minister gefordert, den Druck auf den Messengerdienst Telegram zu erhöhen.

Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Dirk Peglow, kritisierte im Inforadio vom rbb, dass Telegram mit Sitz in Dubai bisher keine Ansprechpartner für Behörden in Deutschland habe. "Wenn hier Mordaufrufe, wenn hier Drohungen, wenn hier Gewalt propagiert wird, muss es für die Behörden möglich sein, hier eine Identifizierung der Teilnehmenden durchzuführen, die in vielen Fällen mit Nicknames auftreten. Derzeit sind wir nicht in der Lage, dort von Telegram Auskünfte zu erhalten, weil das auch zur Geschäftspolitik von Telegram gehört, dass man mit den Behörden nicht zusammenarbeitet."

Netzwerk oder Nachrichtendienst?

Der Dienst Telegram mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist in Deutschland nach Einschätzung der Behörden zum zentralen Forum militanter Corona-Leugner geworden. Betrachtet man Telegram als ein soziales Netzwerk, unterliegt es den Vorschriften des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, und das Unternehmen wäre damit verpflichtet, problematische Inhalte selbst zu löschen. Telegram selbst sieht sich dagegen als Nachrichtendienst und löscht bislang keine Beiträge, die Hass und Hetze enthalten.

Esken: "Kein Kommunikationsmittel für Familien"

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken betonte, bei Telegram handele es sich ganz klar um ein soziales Netzwerk, da dort große Gruppen mit einem hohen Verbreitungsgrad gebildet werden könnten. "Da kann man nicht mehr von einem Kommunikationsmittel für Familien oder Eins-zu-Eins-Kommunikation zu sprechen", sagte sie im Deutschlandfunk. In dem Messengerdienst würden "Straftaten angekündigt, die dann anschließend auch entsprechend umgesetzt werden". Als Beispiel nannte Esken den "Sturm auf den Reichstag" im Sommer vergangenen Jahres.

Bußgelder und Geoblocking

Auch Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) forderte drastische staatliche Maßnahmen gegen den Anbieter. Maier erklärte, die Politik müsse Telegram klarmachen, dass der Betreiber verpflichtet sei, Hass und Hetze aus dem Netz zu löschen und zur Anzeige zu bringen. "Tut er das nicht, müssen Sanktionen wie Bußgelder folgen", sagte der Minister der "Süddeutschen Zeitung". Am Ende der staatlichen Maßnahmen könne auch das sogenannte Geoblocking stehen, der Dienst wäre dann in Deutschland nicht mehr nutzbar. Das aber sei das Ende der Eskalationsstufe, sagte der SPD-Politiker: "Davon sind wir noch weit entfernt."

Bundesjustizminister will europäische Lösung

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will eine gemeinsame europäische Lösung. In den ARD-Tagesthemen sagte der Minister, er wolle keinen deutschen Sonderweg. Es sei aber keine Frage, dass was auf Telegram in Umlauf gebracht werde, teils nicht nur "unanständig", sondern "oft auch kriminell" sei.